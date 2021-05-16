توريد 173 ألف طن قمح لشون وصوامع الدقهلية

أكد المهندس فوزى الحضرى وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، أن عمليات توريد القمح انتظمت اليوم الأحد بشون وصوامع الدقهلية المختلفة والبالغ عددها ٥ صوامع و٥ هناجر و٢٢ شونه بإجمالي ٣٢ موقع بنطاق المحافظة.



وأضاف وكيل الوزارة أن الكميات الموردة حتى صباح اليوم بلغت ١٧٣ ألف طن قمح بنسبة ٨٢% من المستهدف توريده هذا العام .

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالى التوريد هذا العام ٢١٠ ألف طن،ة حيث أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام تبلغ ٢٤٢ ألف فدان.

وأوضح أن أسعار توريد القمح هذا العام 705 جنيه للدرجة "22.5" و715 جنيه لدرجه " 23 " 725 جنيه لدرجة " 23.5 " ، مؤكدا أن الدقهلية تعد من أولي المحافظات في إنتاج القمح المحلي بل هى سلة مصر في إنتاج المحاصيل الزراعية بكافة أنواعها من خضروات وفواكه وثروة حيوانية.