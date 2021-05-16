الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد يستدرج أوساسونا لمواصلة الزحف نحو اللقب

يستضيف فريق أتلتيكو مدريد نظيره أوساسونا، اليوم، الأحد، في تمام السادسة والنصف مساء، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الـ 37، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى فريف أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني، لتحقيق الفوز على أساسونا في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني، بعد غياب 7 أعوام.

ويحتاج أتلتيكو مدريد لتحقيق الفوز على أوساسونا في مباراة اليوم، وبلد الوليد، الأحد المقبل، لحسم لقب الدوري الإسباني رسميا، دون أي حسابات آخرى.

على الجانب الآخر يدخل أوساسونا مباراة اليوم بدون أي ضغوط، بعدما ضمن البقاء رسميا، في مسابقة الدوري الإسباني، الموسم المقبل.

يذكر أن مباراة الدور الأول، من مسابقة الدوري الإسباني، انتهت بفوز أتلتيكو مدريد على أوساسونا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويتصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 80 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد أوساسونا في المركز الـ 11 بـ 44 نقطة.