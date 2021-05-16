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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد يسعي لمواصلة صراع الدورى الإسباني أمام اتليتك بيلباو

ريال مدريد
ريال مدريد

يحل فريق ريال مدريد ضيفا ثقيلا علي منافسه اتليتك بيلباو اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساء ضمن منافسات الجولة الـ 37 من بطولة الدورى الاسباني .

ويسعي فريق ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان للحفاظ علي حظوظه للتتويج بلقب بطولة الدورى الإسباني لمحاولة انقاذ الموسم الصفر الخالي من البطولات . 

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – دييجو ألتوبي

الدفاع: إيدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – ألفارو أودريوزولا – مارسيلو – ميجيل جوتييريز

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي – إيسكو – أنطونيو بلانكو

الهجوم: كريم بنزيمة – إدين هازارد – فينيسيوس جونيور – رودريجو – ماركو أسينسيو – ماريانو دياز

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 78 نقطة بينما يحتل فريق أتليتكو مدريد الصدارة برصيد 80 نقطة أما المركز الثالث فجاء برشلونة برصيد 76 نقطة

الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس vs  غرناطة – 6.30 مساءً - beIN Sports HD Xtra 1

أتلتيك بيلباو vs  ريال مدريد – 6.30 مساءً - beIN Sports HD 1

أتلتيكو مدريد vs  أوساسونا – 6.30 مساءً - beIN Sports HD 2

برشلونة vs  سيلتا فيجو – 6.30 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium

ريال بيتيس vs  هويسكا – 6.30 مساءً - beIN Sports HD Xtra 2

خيتافي vs  ليفانتي – 6.30 مساءً

قادش vs  إلتشي – 6.30 مساءً

ريال سوسيداد vs  بلد الوليد – 6.30 مساءً - beIN Sports 3 HD Premium

فالنسيا vs  إيبار – 6.30 مساءً - beIN Sports HD 2 English

فياريال vs  إشبيلية – 6.30 مساءً - beIN Sports HD 7

ريال مدريد الدوري الإسباني برشلونة

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ريال مدريد يسعي لمواصلة صراع الدورى الإسباني أمام اتليتك بيلباو

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