لبنان.. وصول الشحنة 14 من لقاح فايزر

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية وصول الشحنة الرابعة عشرة من لقاح فايزر، والتى تحتوي على 46800 جرعة.

ووفقا لما ذكرته النهار اللبنانية يكون لبنان تسلم حتى الآن 545220 لقاحا من فايزر.

وتذكر الوزارة بأن العدد التفصيلي اليومي والتراكمي للذين حصلوا على اللقاح ينشر في التقرير اليومي للوزارة عن كورونا.

وكانت قد استنكرت نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر، الخروقات الإسرائيلية المتمادية لسيادة لبنان والاعتداءات التي تطال المتظاهرين والمدنيين اللبنانيين عند الحدود وكذلك الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة وضع حد لهذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.

وقالت وزيرة الدفاع اللبنانية في بيان اليوم السبت، تعقيبا على مقتل مواطن لبناني أمس برصاص الجيش الإسرائيلي عند الحدود المشتركة للبلدين: "جريمة جديدة من جرائم إسرائيل تُرتكب بحق المدنيين اللبنانيين كما الفلسطينيين في غزة والقدس المحتلة "، مضيفة أنه "إزاء ما يجري عند الحدود اللبنانية وفي الداخل الفلسطيني، لا بد من التوقف أمام هذه الاعتداءات الوحشية والهمجية التي تطال العُزّل من المتظاهرين والمدنيين".