عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. وصول الشحنة 14 من لقاح فايزر

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية وصول الشحنة الرابعة عشرة من لقاح فايزر، والتى تحتوي على 46800 جرعة.

ووفقا لما ذكرته النهار اللبنانية يكون لبنان تسلم حتى الآن 545220 لقاحا من فايزر.

وتذكر الوزارة بأن العدد التفصيلي اليومي والتراكمي للذين حصلوا على اللقاح ينشر في التقرير اليومي للوزارة عن كورونا.

txt

لبنان تنتفض لنصرة فلسطين.. متظاهرون يتسلقون أبراج المراقبة الإسرائيلية على الحدود

txt

لبنان..تشديدات أمنية في الجنوب خشية اقتحام الحدود مع اسرائيل

وكانت قد استنكرت نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر، الخروقات الإسرائيلية المتمادية لسيادة لبنان والاعتداءات التي تطال المتظاهرين والمدنيين اللبنانيين عند الحدود وكذلك الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة وضع حد لهذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.

وقالت وزيرة الدفاع اللبنانية في بيان اليوم السبت، تعقيبا على مقتل مواطن لبناني أمس برصاص الجيش الإسرائيلي عند الحدود المشتركة للبلدين: "جريمة جديدة من جرائم إسرائيل تُرتكب بحق المدنيين اللبنانيين كما الفلسطينيين في غزة والقدس المحتلة "، مضيفة أنه "إزاء ما يجري عند الحدود اللبنانية وفي الداخل الفلسطيني، لا بد من التوقف أمام هذه الاعتداءات الوحشية والهمجية التي تطال العُزّل من المتظاهرين والمدنيين".

لبنان لقاح كورونا لقاح فايزر فيروس كورونا وزارة الصحة اللبنانية

ترشيحاتنا

برشلونة يستضيف سيلتا فيجو في مباراة مصيرية بـ الدوري الإسباني

فيديوجراف.. تدمير مكتب قناة الجزيرة في غزة

الري: إنشاء مصارف عامة ومكشوفة في زمام 7.20 مليون فدان

المدارس المصرية اليابانية تعلن عن موعد إجراء مقابلات الطلاب والمعلمين المقبولين

احذر.. السجن عقوبة متعمد الغش في تحليل الكشف عن متعاطي المخدرات

ريال مدريد يسعي لمواصلة صراع الدورى الإسباني أمام اتليتك بيلباو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد اجازة عيد الفطر.. تفاصيل

خلال 12 ساعة.. إطلاق 120 صاروخًا من غزة نحو إسرائيل

إنتي مين.. رسالة شديدة اللهجة من ماجدة خير الله لـ مها أحمد

ارتفاع جنوني بأسعار الذهب وهبوط الدولار

شاهد اول تعليق من مها احمد بعد هجوم والدة احمد السقا وشقيقته

حماس تنشر رقم هاتف أفيخاي أدرعي وتضعه في ورطة

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة تثير ذعر امرأة أثناء الاستحمام.. صور

خسوف كلي للقمر.. 4 ظواهر فلكية تسطع في سماء مصر خلال أيام

يفقدون النطق.. تأثير خطير من ضوضاء البشر على أصوات العصافير

اختفت قطتها .. امرأة تعثر على اكتشاف مرعب أسفل المطبخ|صور

فيديو

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

فيديوجراف.. موسيماني كلمة السر في مباراة الأهلي وصن داونز

لو هتشتري سيارة مستعملة.. أيهما أهم موديل العربية أم عداد الكيلومترات؟.. شاهد

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفي يكتب: المشهد الأخير وليس أخيرًا

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ