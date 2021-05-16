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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الري: إنشاء مصارف عامة ومكشوفة في زمام 7.20 مليون فدان

صدى البلد

تواصل الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف التابعة لوزارة الموارد المائية والري تنفيذ العديد من المشروعات في مجال توسيع وتعميق وصيانة المصارف المكشوفة ، وتنفيذ شبكات الصرف المغطى وصيانتها ، وتنفيذ العديد من الأعمال الصناعية على المجاري المائية ، بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعي في مصر.

وصرح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أنه تم الانتهاء من إنشاء مصارف عامة ومكشوفة في زمام قدره ٧.٢٠ مليون فدان،  وكذلك توسيع وتعميق مصارف عامة مكشوفة بمناطق الاستصلاح في زمام قدره ٠.٨٠ مليـون فدان ، وإعادة توسيع وتعميق للمصارف المكشوفة في المناطق القديمة والجديدة في زمام وقدره ٣٧٤ ألف فدان ، بإجمالي ٨.٤٠ مليون فدان تقريباً ، وجاري إعادة توسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة وتنفيذ أعمال صناعية على المصارف مثل الكباري والهدارات والبدالات ، كما تم تنفيذ مشروعات صرف مغطى في زمام قدره ٦ مليون فدان بالوجهين البحرى والقبلى.

وأضاف الدكتور عبد العاطى أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات التى تستهدف التوسع فى استخدام مياه الصرف الزراعى ، بهدف مجابهة الاحتياجات المائية المستقبلية المتزايدة نتيجة الزيادة السكانية والأنشطة التنموية المتزايدة ، حيث تم الإنتهاء فى العام الماضى من تنفيذ مشروع الإستفادة من مياه مصرف المحسمة بعد مُعالجتها بتصرف ١.٠٠ مليون م٣/ يوم ، كما يتم حالياً تنفيذ مشروع كبير للإستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بتصرف حوالى  ٥.٠٠ مليون م٣/ يوم ، بهدف معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي وتحسين البيئة بشرق الدلتا ، ويتضمن هذا المشروع تنفيذ أعمال (سحارات وأعمال مصارف مكشوفة وأعمال ترابية وأعمال صناعية ومواسير لمرور مياه الترع والمصارف الرئيسية أسفل مسار مصرف بحر البقر الجديد) ، بالإضافة لتنفيذ مشروع كبير آخر فى غرب الدلتا ، من خلال الاستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا بتصرف حوالى ٦.٠٠ مليون م٣/ يوم.

الجدير بالذكر أنه يتم تنفيذ العديد من الأعمال الصناعية لخدمة منظومة الصرف الزراعى فى مصر ، مثل مشروع تدعيم سحارة الرهاوي أسفل الرياحين الناصرى والبحيرى وخط السكة الحديد لإستيعاب التصرفات الحالية والمستقبلية لمحطتى صرف صحى أبورواش وزنين ، وعملية إنشـاء سحارة جديدة بالدفع النفقى الهيدروليكى على مصرف ننا الرئيسى أسفل ترعة الإبراهيمية وطريق (القاهرة ــ أسوان) الزراعى وخط السكة الحديد (القاهرة ــ أسوان) ، وعملية إنشاء  (٥) كباري بالطريق الجارى تنفيذه حول بحيرة المنزلة.

كما قامت هيئة الصرف بتنفيذ عمليـة تغطية وتأهيل وحماية جزء من مصرف المحيط بطول ٣.٦٥٠ كيلومتر لتوسعة الطريق وخلق محور مرورى أكثر تطوراً بدءاً من شارع الهرم في اتجاه الدائرى الجنوبى أسفل محور المريوطية بهدف تحسين الصورة البصرية لمرتادى المنطقة من المصريين والسائحين الأجانب.

بالإضافة لتنفيذ عملية تكاسى دبش على مصارف (المحيط – اللبينى– سقارة العمومى) المتقاطعة مع مسار الطريق الدائرى الأوسطى بزمام محافظة الجيزة ، وعملية توسيع وتعميق مجرى طرد المكس بطول ١.٠٠ كيلومتر ، وعملية تجريف مصرف بحر البقر الرئيسي بطول ٣٠٠ كيلومتر باستخدام عدد (٢) شفاط بخلاف المعدات المعاونة من حفارات وصنادل.

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الري مياه الصرف الصرف الزراعى الزيادة السكانية مشروعات وزارة الموارد المائية وزير الموارد المائية والرى

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