برشلونة يستضيف سيلتا فيجو في مباراة مصيرية بـ الدوري الإسباني
يستضيف فريق برشلونة منافسه سيلتا فيجو اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساء علي ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة ال37 من بطولة الدورى الاسباني .
ويسعي فريق برشلونة بقيادة الهولندي كومان للحفاظ علي حظوظ التتويج بلقب الدورى الإسباني للخروج من كبوة الموسم الحالي الصفر ببطولة علي الأقل.
الدوري الإسباني
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