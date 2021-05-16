برشلونة يستضيف سيلتا فيجو في مباراة مصيرية بـ الدوري الإسباني

يستضيف فريق برشلونة منافسه سيلتا فيجو اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساء علي ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة ال37 من بطولة الدورى الاسباني .

ويسعي فريق برشلونة بقيادة الهولندي كومان للحفاظ علي حظوظ التتويج بلقب الدورى الإسباني للخروج من كبوة الموسم الحالي الصفر ببطولة علي الأقل.

الدوري الإسباني

ديبورتيفو ألافيس vs غرناطة – 6.30 مساءً - beIN Sports HD Xtra 1

أتلتيك بيلباو vs ريال مدريد – 6.30 مساءً - beIN Sports HD 1

أتلتيكو مدريد vs أوساسونا – 6.30 مساءً - beIN Sports HD 2

برشلونة vs سيلتا فيجو – 6.30 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium

ريال بيتيس vs هويسكا – 6.30 مساءً - beIN Sports HD Xtra 2

خيتافي vs ليفانتي – 6.30 مساءً

قادش vs إلتشي – 6.30 مساءً

ريال سوسيداد vs بلد الوليد – 6.30 مساءً - beIN Sports 3 HD Premium

فالنسيا vs إيبار – 6.30 مساءً - beIN Sports HD 2 English

فياريال vs إشبيلية – 6.30 مساءً - beIN Sports HD 7