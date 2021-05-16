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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة صناعة الدواء: توافر جميع أدوية علاج كورونا والأمراض المزمنة بالصيدليات

علاج كورونا- أرشيفية
علاج كورونا- أرشيفية

أكد الدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، توافر جميع أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا وجميع أدوية الأمراض المزمنة بالصيدليات .. مشددا على عدم وجود أي نواقص بالصيدليات.

وأوضح العزبي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن المخزون من الأدوية متوافر ولا يوجد أي قلق في هذا الشأن. 

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على صعيد آخر ، قال الدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء، إن الدولة بدأت الحوار مع جميع القطاعات الصناعية .. مشيرا إلى عودة الدور الريادي للقطاع الخاص. 

وأوضح العزبي أن إطلاق الحكومة للمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاعتماد على القطاع الخاص كشريك أساسي يتطلب العديد من الإصلاحات الهيكلية لبيئة الأعمال ومنها تبسيط الإجراءات وإصدار التراخيص والبعد عن الروتين في التعامل، الأمر الذي ينعكس على تشجيع الاستثمارات ويجعل مصر في مركز متميز بين دول العالم. 

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