تعرف على الجديد في مبادرة إحلال السيارات المتقادمة.. فيديو

مبادرة إحلال السيارات

قال طارق عوض ، المتحدث بإسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، إن الغرض من مبادرة إحلال السيارات هو استفادة المواطن المصري بالحصول على سيارة جديدة موديل العام تعينه على مهامه فى الحياة ، سواء كان سائق تاكسى أو ملكية خاصة ، لافتاً إلى أن المبادرة تفيد المواطن والبيئة المصرية من التخلص من السيارات القديمة .

وتابع طارق عوض ، خلال لقائه في برنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc ، أن هناك حوالى 70 ألف تقدموا على موقع المبادرة، لافتا إلى أن 38 ألف منهم انطبقتم عليهم الشروط والمواصفات الذين ينطبق عليهم الشروط الصحيحة ، موضحاً أن الشروط تنحصر في أن تكون السيارة الذي يتقدم بها المواطن مر على صنعها 20 سنة وأن يكون المتقدم من سن 21 سنة إلى 65 فى حالة التقسيط وفوق ال 65 فى حالة الكاش.

وأشار طارق عوض، إلى أنه يجب أن تكون السيارة المتقدم بها المواطن ذات رخصة سارية أى مسجلة فى المرور ولها قاعدة بيانات بها ، لافتاً إلى أنه من خلال المبادرة يتمتع المواطن بعدة مميزات ، أهمها الحصول على سيارات من خلال مشاركة 4 شركات إنتاج سيارات تعمل فى مصر ، وتم الحصول من هذه الشركات على تخفيضات فى أسعارها على منتجها أى أن السيارة فى المبادرة أقل سعراً 10 % عن سعرها خارج المبادرة.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية منحت مالك السيارة الحافز الأخضر بنسبة 10 % بالنسبة للسيارات الملاكي من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنية، ومن سائق التاكسى بنسبة 20 % من السيارة الجديدة بحد أقصى 45 ألف جنية، وفى مرحلة الميكروباص سيكون بنسبة 25 % بحد أقصى 65 ألف جنية ، معقباً أن هذا الحافز النقدي المقدم من الحكومة كمقمدم للسيارة الجديدة نيابة عن المواطن .