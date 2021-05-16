رفع 160 طن قمامة ومخلفات فى حملة بكفر شكر .. صور

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية حملة لرفع القمامة والمخلفات عقب احتفالات عيد الفطر من الشوارع والميادين والطرقات من أجل الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

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وقال اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر أنه تم رفع مايقرب من 160 طن قمامة ومخلفات من المدينة والقرى والعزب التابعة بالوحدات المحلية لها بالإضافة إلى تنظيف كافة المقالب الوسيطة بنطاق المدينة بهدف الحفاظ على المنظر الجمالي وراحة المواطنين.



وأوضح رفعت أننا نستهدف توفير بيئة صحية خالية من التلوث حيث تم تشكيل لجنة متخصصة للمرور على كافة القرى والمناطق لمتابعة حالة النظافة ووجود تراكمات قمامة لرفعها فورا بعمال وسيارات مجلس المدينة إلى مقالب جمع القمامة ونقلها إلى مقلب عمومى بمدينة الخانكة.



وناشد رئيس المركز والمدينة المواطنين بعدم إلقاء مخلفات فى الشوارع العامة والقائها فى الصناديق المخصصة والمنتشرة فى الشوارع حفاظا على المنظر الجمالي والحضارى.



من ناحية اخرى أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية الانتهاء من إصلاح خط المياة ٣٥٥ م المغذي لقرية الحصة بمركز طوخ بعد حدوث كسر وانقطاع المياه عن القرية وعدد من المناطق المجاورة.



تلقيت غرفة العمليات الرئيسية بمجلس مدينة طوخ إخطار من المهندسة نهى عبد المؤمن مدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بطوخ يفيد بوجود كسر بخط المياة ٣٥٥ م بولى ايثلين المغذي لقرية الحصة.



وعلى الفور قامت المهندسة رحاب صبحى مدير المياة بطوخ بمتابعة أعمال الصيانة والدفع بمهندسى الشركة للعمل على اصلاح العطل الذى تسبب فى انقطاع المياة عن القرية وبعض العزب التابعة.



فى سياق متصل أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية شملت مدن بنها وقليوب وحي غرب شبرا الخيمة لمتابعة منظومة النظافة والحالة بالشوارع خلال إجازة عيد الفطر المبارك وفي ظل قيام المحافظة بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.



شملت الجولة المرور على مدن بنها وقليوب وغرب شبرا الخيمة واستهل المحافظ الجولة بمدينة بنها حيث تم المرور على شوارع المدينة للتأكد من عدم وجود أي تراكمات للقمامة وتواجد العمال ونوبتجيات العمل بالشوارع.



وأكد المحافظ على استمرار تواجد حملات النظافة والإشغالات طوال أيام العيد كما تفقد الكورنيش والحدائق العامة وتأكد من الإغلاق الكامل وعدم تواجد المواطنين بتلك الأماكن حفاظا على الصحة العامة، وذلك تنفيذاً لحزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أقرها مجلس الوزراء.



وتابع المحافظ الجولة بتفقد الطريق الزراعي بقليوب حيث شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة حملة لنظافة الطريق الزراعي من تراكمات الأتربة على جانبي الطريق وتهذيب الأشجار ومراجعة أعمدة الإنارة ودهان البلدورات ووجه المحافظ بزيادة عدد العمالة واستمرار رفع القمامة بانتظام من شوارع المدينة.



كما وجه محافظ القليوبية بتنفيذ حملة لنظافة نفق غبور من تراكمات الأتربة، ومراجعة الإنارة داخله كما تابع أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بحي غرب شبرا الخيمة حيث وجه المحافظ بزيادة المعدات والعمل على مدار 24 ساعة للانتهاء من إزالة المنازل المتعارضة وتسليم الموقع للشركة القائمة على أعمال التوسع في أسرع وقت.



ووجه المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق التام مع كل الأجهزة والعمل بدقة وحذر شديد أثناء الإزالة، حفاظاً على أرواح المواطنين في المنازل المجاورة، مطالبا أيضا بمتابعة صرف التعويضات لأصحاب العقارات التي سيتم إزالتها.

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