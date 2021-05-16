قتلى وتحت الأنقاض.. ارتفاع حصيلة شهداء الأقصى لـ 177

انتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني ومواطنون، صباح اليوم الأحد، جثامين 23 شهيدا بينهم 10 نساء و8 أطفال من تحت ركام منازل المواطنين التي قصفت من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي غرب مدينة غزة، ليرتفع عدد الشهداء منذ الفجر إلى 23.



وأفاد مراسل "وفا"، بأنه تم انتشال الجثامين من تحت ركام منزلين تعرضا للقصف الإسرائيلي دون سابق إنذار في شارع الوحدة بحي الرمال غرب المدينة، ونقلت إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة، إضافة إلى إصابة 45 آخرين بجروح متفاوتة منذ الفجر، في سلسلة غارات عنيفة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على المناطق الغربية من مدينة غزة.



وأكد أن عمليات البحث عن شهداء وجرحى لا زالت تتواصل في حي الرمال تحت ركام المنازل، التي دمرها قصف الاحتلال.



وأشار إلى أن حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان تجاوزت 177 شهيداً بينهم 47 طفلا، و29 سيدة، وأكثر من 1200 جريحاً، معظمهم من الأطفال والنساء.



ودمر الطيران الحربي خلال الساعات الماضية منازلاً وشققاً سكنية وبنى تحتية، خصوصاً شارع الوحدة الرئيس الذي تعرض لقصف عنيف، لمنع تنقل سيارات الإسعاف التي تنقل الجرحى إلى مستشفى الشفاء، ومنع وصول سيارات الدفاع المدني وإعاقة حركة تنقل المواطنين.