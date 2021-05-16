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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بسعر 670 ألف جنيه .. المرور تطرح لوحة سيارات جديدة للمزايدة فى مصر

صدى البلد

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح لوحة مرور مميزة جديدة للتزايد عليها من خلال موقع "لوحتك" ، والتى تحمل رقم "س ر 1" للمزايدة عليها من قِبل المواطنين.

 

ووصل سعر التزايد على اللوحة "س ر 1" 670 ألف جنيه مصري، وبالفعل انتهى المزاد على لوحة المرور المميزة أمس الموافق 15 مايو الجاري في الساعة الرابعة و 8 دقائق، ووصل عدد المتزايدين عليها إلى ثلاثة أشخاص.

 

وأوضحت الادارة العامة للمرور من خلال موقع " لوحتك" ، عن خطوات التزايد على لوحات المرور المميزة ، واليك الخطوات.

 

- اختر اللوحة التي تريد المزايدة عليها، او كوّن لوحتك التي ترغب في شرائها ، من خلال الموقع الإلكتروني التابع للإدارة العامة للمرور.

 

- قم بتقديم أعلى سعر للحصول على اللوحة التي ترغب في شرائها.

 

- في حال الفوز بالمزايدة، اختر المحافظة التابع لها سيارتك، وحدة الترخيص، وذلك لإرسال اللوحة إليها من أجل إتمام الترخيص.

 

- فى حالة الفوز بإحدى الحروف والأرقام المميزة لا يمكن بيعها بعد تملكها او التنازل عنها حتى لأقارب الدرجة الأولى ... فلا يتم ترخيصها إلا للرقم القومى الفائز بها.

 

- يحصل الراسى عليه المزاد على شهادة تفيد ملكيته لحق استخدام الحروف والأرقام المميزة للوحات المعدنية ويتم النص فيها على الحقوق المكتسبة له من نقل الحروف والارقام على اى مركبة ملكه من خلال وحدة تراخيص المرور كما تنص على حق التوريث.

 

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن جميع المزادات على لوحات المرور المميزة تذهب أرباحها جميعا إلى صندوق تحيا مصر.

الادارة العامة للمرور لوحة مرور لوحتك التزايد اخبار السيارات

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