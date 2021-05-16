عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد وفاتها بـ فيروس كورونا .. ما لا تعرفه عن سيدة الأدوار القصيرة نادية العراقية

الفنانة نادية العراقية
الفنانة نادية العراقية

توفيت الفنانة  نادية العراقية  منذ قليل بعد تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا .

أعلنت ابنتها مي محروس  الخبر عبر صفحتها الخاصة على موقع الفيس بوك وقالت :" ماما انتقلت الى رحمة الله تعالى أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة انا لله وانا اليه راجعون ".


ونرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن الفنانة نادية العراقية ..

-بدأت مشوارها الفني في المسرح والتليفزيون العراقي.

-كانت أول أعمال الفنانة نادية العراقية  على مسرح النهرين بالعراق.

-ثم انتقلت إلى مصر وبدأت مشورها الفني من خلال في مسلسل “سامحوني مكنش قصدي” عام 1999.

-بدأت مشاركتها في الأدوار الصغيرة ثم الأدوار الثانوية ولقبت بـ سيدة الأدوار القصيرة.

- ومن أبرز أعمالها الفنية " حاحا وتفاحة ، ورقة شفرة ، أبو على، الزوجة الرابعة ، آدم وجميلة ، الرجل العناب ، رقم مجهول".

- وتوفت الفنانة نادية العراقية صباح اليوم بعد تدهور حالتها الصحية اثر اصابتها بفيروس كورونا عن عمر يناهز الـ 57 عاما.

 

فيروس كورونا نادية العراقية الفنانة نادية العراقية مسرح النهر بفيروس كورونا

موضوعات متعلقة

تدهورت حالتها النفسية.. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة نادية العراقية

وفاة الفنانة نادية العراقية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

الإختيار ٢ يحبس الأنفاس و لعبة نيوتن يتصدر تويتر والسقا يخطف التريند بنسل الأغراب

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان ودعاء الرسول عند الإفطار

علي جمعة : شهر رمضان بداية ومنطلقا لتجديد حياتنا مع الله

مأساة أسرة .. 11 فردا يعيشون بمنزل آيل للسقوط.. واستغاثة للمسئولين

ريال مدريد يعلن إصابة فاسكيز بالتواء في الرباط الصليبي

صلاة التسابيح وكيفيتها وفضلها.. أزهري يكشف كل تفاصيلها.. فيديو

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف : اليد التى تخرب الوطن وتروع المواطنين جزائها القطع

السعودية تفتح النار على إسرائيل: تل أبيب ضربت بالقوانين الدولية عرض الحائط

فندق أشباح.. حكاية مباني وهمية غامضة على خرائط Google

قبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضياً بالمدارس العسكرية الرياضية

الصين : تدهور الوضع في الشرق الأوسط سببه غياب حل عادل للقضية الفلسطينية

بكلمات مؤثرة.. رواد تويتر ينعون نادية العراقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبرزها فشل وظائف الرئة... مضاعفات فيروس كورونا تسببت في وفاة نادية العراقية

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد اجازة عيد الفطر.. تفاصيل

بعد وفاتها بـ فيروس كورونا .. ما لا تعرفه عن سيدة الأدوار القصيرة نادية العراقية

احذر.. السجن عقوبة متعمد الغش في تحليل الكشف عن متعاطي المخدرات

وفاة الفنانة نادية العراقية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

إنتي مين.. رسالة شديدة اللهجة من ماجدة خير الله لـ مها أحمد

ارتفاع جنوني بأسعار الذهب وهبوط الدولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة تثير ذعر امرأة أثناء الاستحمام.. صور

خسوف كلي للقمر.. 4 ظواهر فلكية تسطع في سماء مصر خلال أيام

يفقدون النطق.. تأثير خطير من ضوضاء البشر على أصوات العصافير

اختفت قطتها .. امرأة تعثر على اكتشاف مرعب أسفل المطبخ|صور

فيديو

فيديوجراف.. تدمير مكتب قناة الجزيرة في غزة

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

فيديوجراف.. موسيماني كلمة السر في مباراة الأهلي وصن داونز

لو هتشتري سيارة مستعملة.. أيهما أهم موديل العربية أم عداد الكيلومترات؟.. شاهد

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفي يكتب: المشهد الأخير وليس أخيرًا

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ