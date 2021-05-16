بعد وفاتها بـ فيروس كورونا .. ما لا تعرفه عن سيدة الأدوار القصيرة نادية العراقية

توفيت الفنانة نادية العراقية منذ قليل بعد تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا .

أعلنت ابنتها مي محروس الخبر عبر صفحتها الخاصة على موقع الفيس بوك وقالت :" ماما انتقلت الى رحمة الله تعالى أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة انا لله وانا اليه راجعون ".



ونرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن الفنانة نادية العراقية ..

-بدأت مشوارها الفني في المسرح والتليفزيون العراقي.

-كانت أول أعمال الفنانة نادية العراقية على مسرح النهرين بالعراق.

-ثم انتقلت إلى مصر وبدأت مشورها الفني من خلال في مسلسل “سامحوني مكنش قصدي” عام 1999.

-بدأت مشاركتها في الأدوار الصغيرة ثم الأدوار الثانوية ولقبت بـ سيدة الأدوار القصيرة.

- ومن أبرز أعمالها الفنية " حاحا وتفاحة ، ورقة شفرة ، أبو على، الزوجة الرابعة ، آدم وجميلة ، الرجل العناب ، رقم مجهول".

- وتوفت الفنانة نادية العراقية صباح اليوم بعد تدهور حالتها الصحية اثر اصابتها بفيروس كورونا عن عمر يناهز الـ 57 عاما.