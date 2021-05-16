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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تقرر تسيير رحلات جوية لإجلاء رعاياها العالقين في الخارج

أرشيفية
أرشيفية

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الأحد، بأن سلطات الاحتلال قررت تسيير رحلات جوية لإعادة الإسرائيليين العالقين في الخارج.

 

وبحسب الصحيفة، فإن القرار الجديد جاء بعد توقف شركات الطيران الأجنبية عن تسيير الرحلات إلى إسرائيل بسبب الصواريخ التي تطلقها حركة حماس تجاه المدن الإسرائيلية.

 

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، عقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية، يوم الثلاثاء المقبل، لبحث التصعيد القائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال بوريل في تصريحات صحفية، إن وقف التصعيد القائم في غزة يمثل أولولية قصوى للاتحاد الأوروبي.

وتأتي تصريحات بوريل، وسط استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، واستهداف المبان السكنية في القطاع.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 174 بينهم 47 طفلاً و29 سيدة و1200 مصابًا.

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