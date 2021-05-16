عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الذكاء الاصطناعي

«الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي» يوضح تفاصيل انضمام مصر لوثيقة استخدام الذكاء الاصطناعي

الدكتور عبدالوهاب
الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد ال

قال الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن الذكاء الاصطناعي هو أحد اهم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

 

وأضاف أن  مصر أول الدول العربية  والافريقية التى أنضمت لوثيقة استخدام الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن الثورة الصناعية الرابعة هى التى ستطور شكل العالم وشكل أساليب الانتاج وستحول الصناعات من صناعات تقليدية إلى صناعات ذكية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي .

 

وأضاف غنيم خلال لقائه ببرنامج  صباح الخير  يا مصر  الذى يعرض على القناة الأولى  والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان جومانا ماهر ومحمد الشاذلي،أن الدول والمنظمات الدولية تسعى لوضع أسس وحوكمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بطريقة بها نوعا من الشفافية والمبادئ التوجيهية للاستخدامات الصحيحة.

 

وتابع " التكنولوجيا بيتم اختراعها لخدمة البشرية، و المباديء الدولية التى تضعها منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية التى تقوم بالكشف عن الاستخدامات الجيدة، تساعد الدول فى مشروعات التنمية وخاصة فى مجالات التعليم والزراعة  والرعاية الصحية وبناء القدرات للشباب  لأن الوظائف الجديدة ستعتمد فى الدرجة الاولى على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا جديدة" انترنت الاشياء،تحليل البيانات الضخمة.


ولفت غنيم إلى أن مصر بذلت مجهود غير مسبوق خلال الثلاث سنوات الماضية منذ أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة التحول الرقمي، أولا سرعة الانترنت فى مصر اصبحت عالية بعد ضخ اكثر من ١٠٠ مليار جنيه فى البنية التحتية التكنولوجية فى مصر ، وستصبح سرعة الانترنت على نهاية العام 40 "ميجا بت"، مضيفًا أنه تم استبدال جميع الاسلاك النحاسية باسلاك ألياف ضوئية.

 


وتابع " فى جميع المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة سيتراوح سرعة الانترنت بها من ١٠٠ إلى ٢٠٠ ميجا بت والتى تعد من اعلى السرعات العالمية.

التحول الرقمي البنية التحتية التكنولوجيا اقتصاد الذكاء الاصطناعي الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي التكنولوجية المنظمات الدولية

ترشيحاتنا

تشييع جنازة الفنانة نادية العراقية من مسجد الحصري عقب صلاة الظهر

في أحد ظهور له .. السقا يتجاهل التعليق على المشادات بين مها أحمد ووالدته

وزير الأوقاف : اليد التي تخرب الوطن وتروع المواطنين جزاؤها القطع

السعودية تفتح النار على إسرائيل: تل أبيب ضربت بالقوانين الدولية عرض الحائط

فندق أشباح.. حكاية مباني وهمية غامضة على خرائط Google

قبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضياً بالمدارس العسكرية الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبرزها فشل وظائف الرئة... مضاعفات فيروس كورونا تسببت في وفاة نادية العراقية

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد اجازة عيد الفطر.. تفاصيل

بعد وفاتها بـ فيروس كورونا .. ما لا تعرفه عن سيدة الأدوار القصيرة نادية العراقية

احذر.. السجن عقوبة متعمد الغش في تحليل الكشف عن متعاطي المخدرات

وفاة الفنانة نادية العراقية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

إنتي مين.. رسالة شديدة اللهجة من ماجدة خير الله لـ مها أحمد

ارتفاع جنوني بأسعار الذهب وهبوط الدولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة تثير ذعر امرأة أثناء الاستحمام.. صور

خسوف كلي للقمر.. 4 ظواهر فلكية تسطع في سماء مصر خلال أيام

يفقدون النطق.. تأثير خطير من ضوضاء البشر على أصوات العصافير

اختفت قطتها .. امرأة تعثر على اكتشاف مرعب أسفل المطبخ|صور

فيديو

فيديوجراف.. تدمير مكتب قناة الجزيرة في غزة

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

فيديوجراف.. موسيماني كلمة السر في مباراة الأهلي وصن داونز

لو هتشتري سيارة مستعملة.. أيهما أهم موديل العربية أم عداد الكيلومترات؟.. شاهد

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفي يكتب: المشهد الأخير وليس أخيرًا

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ