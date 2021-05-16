«الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي» يوضح تفاصيل انضمام مصر لوثيقة استخدام الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي

قال الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن الذكاء الاصطناعي هو أحد اهم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف أن مصر أول الدول العربية والافريقية التى أنضمت لوثيقة استخدام الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن الثورة الصناعية الرابعة هى التى ستطور شكل العالم وشكل أساليب الانتاج وستحول الصناعات من صناعات تقليدية إلى صناعات ذكية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي .

وأضاف غنيم خلال لقائه ببرنامج صباح الخير يا مصر الذى يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان جومانا ماهر ومحمد الشاذلي،أن الدول والمنظمات الدولية تسعى لوضع أسس وحوكمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بطريقة بها نوعا من الشفافية والمبادئ التوجيهية للاستخدامات الصحيحة.

وتابع " التكنولوجيا بيتم اختراعها لخدمة البشرية، و المباديء الدولية التى تضعها منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية التى تقوم بالكشف عن الاستخدامات الجيدة، تساعد الدول فى مشروعات التنمية وخاصة فى مجالات التعليم والزراعة والرعاية الصحية وبناء القدرات للشباب لأن الوظائف الجديدة ستعتمد فى الدرجة الاولى على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا جديدة" انترنت الاشياء،تحليل البيانات الضخمة.



ولفت غنيم إلى أن مصر بذلت مجهود غير مسبوق خلال الثلاث سنوات الماضية منذ أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة التحول الرقمي، أولا سرعة الانترنت فى مصر اصبحت عالية بعد ضخ اكثر من ١٠٠ مليار جنيه فى البنية التحتية التكنولوجية فى مصر ، وستصبح سرعة الانترنت على نهاية العام 40 "ميجا بت"، مضيفًا أنه تم استبدال جميع الاسلاك النحاسية باسلاك ألياف ضوئية.



وتابع " فى جميع المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة سيتراوح سرعة الانترنت بها من ١٠٠ إلى ٢٠٠ ميجا بت والتى تعد من اعلى السرعات العالمية.