صحيفة بريطانية: ضغوط متصاعدة على جونسون لإعادة النظر في تخفيف القيود

مع انتشار السلالة الهندية لـ"كورونا"

ذكرت صحيفة "ذا أوبزيرفر" البريطانية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يواجه ضغوطا متصاعدة لإعادة النظر في تخفيف الإجراءات الاحترازية الهادفة لكبح تفشي فيروس "كورونا" بسبب التهديد الذي تمثله السلالة الهندية من الفيروس.

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع استعداد إنجلترا لتخفيف الإجراءات الاحترازية بدءا من الغد، يثير مستشارو جونسون وخبراء صحيين مستقلين مخاوف من إمكانية أن تؤدي تلك الخطوة إلى زيادة عدد الحالات التي تحتاج تلقي الرعاية الطبية في المستشفيات، لا سيما بين الشباب.

يأتي ذلك بينما يستعد آلاف البريطانيين للسفر خارج البلاد لقضاء العطلات مع رفع الحظر عن السفر غير الضروري للخارج في إنجلترا وويلز بدءا من الغد، إذ أعلنت شركات السياحة عن زيادة في الطلب على الرحلات على البرتغال بعد وضعها على القائمة الخضراء للسفر، ما يعني عدم الحاجة للخضوع لحجر صحي بعد العودة منها، حيث يُطلب من العائدين فقط إجراء اختبار واحد للكشف عن الإصابة بالفيروس بعد وصولهم.

ورغم نصائح الحكومة البريطانية للمواطنين بعدم الذهاب في رحلات غير ضرورية للوجهات التي تشملها القائمة البريطانية الصفراء (متوسطة الخطورة) ، والتي تضم وجهات شائعة بالنسبة للبريطانيين كإسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان، لكن من المرجح أن يتجاهل بعض المسافرين تلك النصائح.

في غضون ذلك، قال وزير الصحة مات هانكوك، إن السلالة الهندية تصبح السلالة السائدة في مناطق من إنجلترا مثل بولتون وبلاكبيرن، مشيرا إلى أنه سيجري اتخاذ "إجراء معين" في المناطق ذات الانتشار العالي لتلك السلالة، لكنه أكد أن "الخطوة الحذرة للأمام" بتخفيف الإجراءات غدا لن تتأثر بذلك الأمر، حسب ما نقلت عنه صحيفة "ذا تليجراف".