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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بكلمات مؤثرة.. رواد تويتر ينعون نادية العراقية

نادية العراقية
نادية العراقية

توفيت الفنانة  نادية العراقية، منذ قليل، بعد تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا .

حيث أعلنت ابنتها مي محروس الخبر عبر صفحتها الخاصة على موقع الفيس بوك وقالت: “ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى أرجو الدعاء ”

وتصدر هاشتاج “نادية العراقية ” تريند تويتر بعد نعيها بكلمات مؤثرة من قبل جمهورها . 

 وكانت نادية العراقية دخلت العناية المركزة وتم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي، بعد تدهور حالتها الصحية.
 

وكانت ابنة نادية العراقية قالت إن حالة والدتها تدهورت نتيجة التعسف والتأخير في إجراءات نقلها إلى المستشفىى، وذكرت أنها تمر بحالة نفسية سيئة لشعورها أنه لا أحد يتذكرها ولا يعرض عليها أي أدوار.

 

كما كانت قد وجهت رسالة مؤثرة لوالدتها بعد دخولها في حالة خطر، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت عبر حسابها على فيسبوك: "ماما ارجعيلنا وارجعي لبابا احنا اتكسرنا جامد اوي بجد احنا عايزينك وسطنا.. يارب ريح قلب ابويا وطمنه عليها يارب.

 

كما كشفت عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها من خلال حسابها على فيسبوك.

وكتبت: "ماما حالتها بقت فوق الخطر للأسف الشديد و ربنا يستر في الساعات اللي جاية انا بس اتمنى ترجع يوم واحد ع الاقل اسمع صوتها و اشوف ضحكتها واشم ريحتها انا مش عايزة اكتر من كده عايزة اعرف راضية عني ولا لأ انا بجد بحبك اوي يا ماما يا اجمل صاحبة في الدنيا مش هلاقي زيك والله انتي غالية اوي يا ماما يارب ما تحرمني منها و من حنانها يارب".
 

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