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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ضمن مبادرة حياة كريمة

دعم مياه القناة بـ 12 سيارة كسح بتكلفة 15 مليون جنيه

صدى البلد

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أن الشركة دعمت أسطولها الميكانيكى بـ 12 سيارة كسح سعة 10م3 ، وسيارة نقل إسطوانات كلور مزودة بونش بتكلفة تقديرية تصل إلى 15 مليون جنيه ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

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وأضاف أن الشركة دعمت معداتها الثقيلة بـ 12 سيارات كسح جديدة MAZ بطلمبة شفط بقدرة 6500 ل/دقيقة، وسيارة نقل إسطوانات كلور لتوزيعها على قطاعات الشركة الثلاثة ( الإسماعيلية،_ بورسعيد، السويس) للاستفادة منها فى أعمال التطهير والتعقيم التى تنفذها الشركة.

يأتي ذلك ضمن خطة موضوعة تشمل المناطق بخطة العمل، وخطة الطوارئ لاعمال الاصلاح ومواجهة الانسدادات والطفوحات الفجائية بشبكات وخطوط الصرف الصحي، فضلاً عن أعمال الاحلال والتجديد واعادة التأهيل لمعدات الشركة بالكامل سيارة نقل مياه وكسح ونافوري طبقا لخطة الاحلال والتجديد لرفع كفاءتها والحفاظ على الاستثمارات التى يتم ضخها فى تلك الاصول  و الاستفادة منها فى الخطط التنفيذية للشركة.

رئيس شركة مياه الشرب شركة مياه الشرب مياة الشرب الصرف الصحى

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