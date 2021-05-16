مين فيكوا اللي أكل الجبنة .. قصة جملة اشتهرت بها الراحلة نادية العراقية

"مين فيكوا ياكلاب اللي أكل الجبنة " واحدة من أشهر الجمل التي عرفت بها الفنانة الراحلة نادية العراقية .



وكانت هذه المقولة في فيلم " أبو على " مع النجم كريم عبد العزيز، والنجمة مني ذكي ، والتي ذاع حينها صيت الفنانة نادية العراقية وأصبحت هذه الجملة مرتبطة بها .



توفيت الفنانة نادية العراقية منذ قليل ، بعد تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا .

وأعلنت ابنتها مي محروس الخبر عبر صفحتها الخاصة على موقع الفيس بوك وقالت :" ماما انتقلت الى رحمة الله تعالى أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة انا لله وانا اليه راجعون ".

كانت ابنة الفنانة نادية العراقية قد وجهت رسالة مؤثرة لوالدتها بعد دخولها في حالة خطر، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت عبر حسابها على فيسبوك: "ماما ارجعيلنا وارجعي لبابا احنا اتكسرنا جامد أوي بجد احنا عايزينك وسطنا.. يارب ريح قلب ابويا وطمنه عليها يارب".

كانت ابنة نادية العراقية، كشفت عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها من خلال حسابها على فيسبوك.

وكتبت: "ماما حالتها بقت فوق الخطر للأسف الشديد و ربنا يستر في الساعات اللي جاية انا بس اتمنى ترجع يوم واحد ع الاقل اسمع صوتها و اشوف ضحكتها واشم ريحتها انا مش عايزة اكتر من كده عايزة اعرف راضية عني ولا لأ انا بجد بحبك اوي يا ماما يا اجمل صاحبة في الدنيا مش هلاقي زيك والله انتي غالية اوي يا ماما يارب ما تحرمني منها و من حنانها يارب".