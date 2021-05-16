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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عرض 100 تمثال بالحجم الطبيعي من الفيلة أمام قصر باكنجهام.. اعرف القصة

100 تمثال بالحجم
100 تمثال بالحجم الطبيعي من الفيلة أمام قصر باكنجهام

أعلنت حملة «CoExisting» المسئولة عن تعزيز التعايش بين البشر والحيوانات في إنجلترا وضع 100 تمثال من الفيلة بالحجم الطبيعي خارج قصر باكنجهام.

 

ووفقًا لصحيفة «الديلي ميل» البريطانية ستعرض هذه التماثيل في حدائق لندن  قبل طرحها للبيع بمبلغ يصل إلى 6000 جنيه إسترليني للعجل و 30 ألف جنيه إسترليني لفيل كامل النمو.

 

وستخصص هذه الأموال للتماثيل الموجودة حاليًا في  مركز التسوق خارج القصر الملكي لتأمين ممرات الحياة البرية من أجل تمكين الحركة الآمنة للحيوانات والأشخاص، وتوسيع الحدائق الوطنية.

وأطلقت هذه الحملة نتيجة للتأثير المتزايد من الحيوانات على البشر وبالعكس، والذي يعد مسؤولاً جزئياً عن انتشار الأمراض الحيوانية القاتلة.

 

وقالت روث جانيش، القائدة الإبداعية والوصي في شركة Elephant Family: «اليوم يمثل الخطوة الأولى المهمة في هجرة القطيع التي تبلغ 13000 ميل حول العالم، وعلى مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية أغلقت العديد من البلدان». 

 

واختتمت القائدة الإبداعية والوصي في شركة Elephant Family: «الأفيال هنا لتروي قصتها عن الطرق الملهمة التي يمكننا من خلالها التعايش مع جميع الكائنات الحية الأخرى التي تجعل عالمنا ساحرًا». 

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