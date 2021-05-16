أهالي البقلية بالمنصورة يشيعون جثامين 5 من أسرة واحدة لقوا مصرعهم غرقا

شيع المئات من أهالي قرية "البقلية" التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية في ساعة متأخرة من مساء أمس، السبت، جثامين 5 من أسرة واحدة "الأب والأم والأبناء الثلاثة"، والذين لقو مصرعهم غرقا إثر انقلاب سيارتهم أمس في ترعة البلامون على طريق "المنصورة – دمياط"، وهم الشيخ محمد إبراهيم مصطفى الزيني، 38 عاما، وزوجته شيماء رزق زكي، 35 عاما، وأطفالهم، أسماء، 12 عاما، وعائشة 10 سنوات، ووليد 8 سنوات.

وخيم الحزن الشديد على أهالي القرية فور علمهم بالخبر، وخرجوا على مداخل القرية انتظارا لوصول الجثامين لتشييعهم إلى مثواهم الأخير، حيث انخرطت النساء في البكاء والصراخ فور وصول الجثامين، وتم أداء صلاة الجنازة عليهم وتشييعهم إلى مثواهم الأخير وسط هتافات "لا إله الا الله والشهداء أحباب الله".

وتعود الواقعة عندما ورد إخطار لمديرية أمن دمياط أمس، السبت، من إدارة شرطة النجدة يفيد بسقوط سيارة ملاكي بها 5 أفراد من أسرة واحدة بترعة البلامون بنطاق كفر سعد.

وبانتقال قوة من مركز شرطة كفر سعد والإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص، تبين أن السيارة رقم "د هـ ط 4258" ملاكي سقطت في الترعة عند محاولة قائدها تفادي مطب صناعي أثناء قيادته السيارة، ولم يتمكن من السيطرة على السيارة فسقطت في الترعة.

وبالفحص تبين أنهم 5 أفراد من أسرة واحدة وهم أب وزوجته وأبناؤهم الثلاثة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بمساعدة الأهالي من انتشال الجثامين ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر سعد تحت تصرف النيابة العامة.

وكشف تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة اسفيكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفنهم وتسليم الجثامين لذويهم.