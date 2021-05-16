عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

أول مرة في مصر والشرق الأوسط.. المحطة المتنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي تقدم خدماتها.. ونواب: قطاع البترول نجح في مواكبة التكنولوجيات العالمية.. ويجب نشر المبادرة بجميع المحافظات

أول محطة متنقلة لتموين
أول محطة متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي
  • نائب بالشيوخ: تحويل السيارات للغاز الطبيعي بدلا من البنزين له مزايا عديدة
  • قوى عاملة البرلمان تثمن تشغيل محطات متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي
  • طاقة النواب: التنسيق والعمل المشترك بين جميع مؤسسات الدولة لإنجاح هذه المبادرة


بدأ قطاع البترول لأول مرة التشغيل الفعلي لأول محطة متنقلة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعي المضغوط، لتبدأ في تقديم خدماتها من خلال التواجد في مناطق حركة الجمهور.

 

ويأتي ذلك في إطار حرص قطاع البترول على إتاحة منافذ جديدة لتقديم خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي جنبا إلى جنب مع محطات التموين الجاري التوسع في إنشائها حاليا في محافظات ومدن الجمهورية وفق برنامج عمل طموح. 


وتتميز هذه المحطة بجاهزيتها لتموين السيارات بطاقة تموين ٥٠٠ سيارة كل ١٢ ساعة ترتفع إلى١٠٠٠ سيارة يوميا مع إعادة الملء. 


وتعد هذه المحطة نواة أولى لمشروع المحطات المتنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي، حيث يجري المضي في إجراءات توفير ١٠ محطات متنقلة جديدة لنشرها بالمناطق المختلفة لتلبية احتياجات الجمهور، خاصة المناطق التي لا تتواجد بها حاليا خدمة محطات الغاز الطبيعى للسيارات، ومنها مناطق الاستهلاك الموسمي كالمناطق السياحية والمصايف وغيرها.


وجدير بالذكر  أن ما تتميز به هذه المحطة من قدرات على نقل وتخزين كميات من الغاز تصل إلى ٥٠٠٠ متر مكعب يجعلها قابلة أيضا للاستخدام في إمداد المنشآت الصناعية والتجارية، وكذلك في حالات الطوارئ والصيانة لشبكات ومحطات الغاز.


وحول هذا الموضوع، أكد النائب أحمد الشعراوي عضو مجلس الشيوخ، أن قطاع البترول المصرى استطاع أن يحقق نجاحات متميزة ومؤشرات إيجابية الفترة السابقة، موضحا أن مصر لم تشهد أي أزمة في جميع المنتجات البترولية التي كانت متوافرة خلال جائحة كورونا.


وثمن الشعراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بدء قطاع البترول الفعلي وتشغيل أول محطة متنقلة في مصر والشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعي المضغوط، لتبدأ في تقديم خدماتها من خلال التواجد في مناطق حركة الجمهور، موضحا أن استخدام الغاز الطبيعي بدلا من البنزين أو السولار يساعد المواطنين على تخفيض إنفاقهم على الوقود بشكل كبير.


ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يؤدي إلى تقليل التلوث والحفاظ على البيئة، فضلا عن أن الاتجاه العالمي حاليا هو استخدام الغاز الطبيعي بديلا عن البنزين  للحد من التلوث المنتشر بصورة كبيرة.


من جانبه، أكد النائب حسام الدين صالح عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، فى تصريحات له، أن تحقيق قطاع البترول للاكتفاء الذاتى من جميع المنتجات البترولية سوف يوفر على ميزانية الدولة مليارات الدولارات التى كانت توجه لاستيراد العديد من المنتجات البترولية، وهذا سوف يكون له آثاره الإيجابية على خفض نسبة العجز فى الموازنة العامة للدولة.


ووجه تحية قلبية للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ولجميع القيادات ورؤساء القطاعات والهيئات والشركات داخل قطاع البترول بعد نجاحهم في البدء ولأول مرة في التشغيل الفعلي لأول محطة متنقلة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعي المضغوط، لتبدأ في تقديم خدماتها من خلال التواجد في مناطق حركة الجمهور حرصاً من قطاع البترول على إتاحة منافذ جديدة لتقديم خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي جنبا إلى جنب مع محطات التموين الجاري التوسع في إنشائها حاليا في محافظات ومدن الجمهورية وفق برنامج عمل طموح.

 

وطالب النائب حسام الدين صالح عوض الله بتشغيل العديد من هذه المحطات بمختلف المحافظات المصرية على مستوى الجمهورية، وذلك حتى يتحقق النجاح للمبادرة الرئاسية بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مؤكداً أهمية التنسيق والعمل المشترك بين جميع مؤسسات الدولة لإنجاح هذه المبادرة المهمة التي ستكون لها آثارها المهمة في الحد من استيراد البنزين من الخارج.

 

فيما ثمن النائب عبد الفتاح يحيى أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، البدء الفعلي وتشغيل أول محطة متنقلة في مصر والشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعى المضغوط لتبدأ في تقديم خدماتها من خلال التواجد في مناطق حركة الجمهور.


وقال يحيى في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه يجب العمل على توفير محطات أخرى متنقلة بأماكن أخرى وتلبية احتياجات المواطنين، لافتا إلى أن العمل بالغاز الطبيعي له مزايا عديدة، خاصة أنه غير ملوث للبيئة على عكس المواد الأخرى المُستخدمة.


ولفت أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات والمركبات، يُعد بديلا نظيفا آمنا، كما أنه يوفر الكثير على المواطن وعلى الدولة، من خلال مزايا عديدة يتمتع بها عن غيره من الأنواع الأخرى من الوقود السائل.
 

محطة متنقلة تموين السيارات الغاز الطبيعى محطات التموين بطاقة تموين مجلس الشيوخ قطاع البترول ه رئيس لجنة الطاقة والبيئة مجلس النواب

موضوعات متعلقة

طاقة النواب تثمن تشغيل أول محطة متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى

أول محطة متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى المضغوط.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

الإمارات.. 1251 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منظمة العفو الدولية : ما فعلته إسرائيل في غزة جريمة حرب

إصابة فنانة فلسطينية في احتجاجات ضد الاحتلال الإسرائيلي .. فيديو

مات الكثير من الأبرياء والأطفال ..البابا فرنسيس يدعو لوقف القتال في فلسطين

حقيقة حذف أجزاء من المقررات الدراسية قبل امتحانات جامعة القاهرة

دعاء من قاله موقنا حين يصبح ومات في يومه دخل الجنة 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير مكان جنازة الفنانة نادية العراقية

أبرزها فشل وظائف الرئة... مضاعفات فيروس كورونا تسببت في وفاة نادية العراقية

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد اجازة عيد الفطر.. تفاصيل

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

إسرائيل تقرر تسيير رحلات جوية لإجلاء رعاياها العالقين في الخارج

احذر.. السجن عقوبة متعمد الغش في تحليل الكشف عن متعاطي المخدرات

ارتفاع جنوني بأسعار الذهب وهبوط الدولار

شاهد اول تعليق من مها احمد بعد هجوم والدة احمد السقا وشقيقته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة تثير ذعر امرأة أثناء الاستحمام.. صور

خسوف كلي للقمر.. 4 ظواهر فلكية تسطع في سماء مصر خلال أيام

يفقدون النطق.. تأثير خطير من ضوضاء البشر على أصوات العصافير

اختفت قطتها .. امرأة تعثر على اكتشاف مرعب أسفل المطبخ|صور

فيديو

فيديوجراف.. تدمير مكتب قناة الجزيرة في غزة

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

فيديوجراف.. موسيماني كلمة السر في مباراة الأهلي وصن داونز

لو هتشتري سيارة مستعملة.. أيهما أهم موديل العربية أم عداد الكيلومترات؟.. شاهد

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفي يكتب: المشهد الأخير وليس أخيرًا

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ