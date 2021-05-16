أول مرة في مصر والشرق الأوسط.. المحطة المتنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي تقدم خدماتها.. ونواب: قطاع البترول نجح في مواكبة التكنولوجيات العالمية.. ويجب نشر المبادرة بجميع المحافظات

نائب بالشيوخ: تحويل السيارات للغاز الطبيعي بدلا من البنزين له مزايا عديدة

قوى عاملة البرلمان تثمن تشغيل محطات متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي

طاقة النواب: التنسيق والعمل المشترك بين جميع مؤسسات الدولة لإنجاح هذه المبادرة



بدأ قطاع البترول لأول مرة التشغيل الفعلي لأول محطة متنقلة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعي المضغوط، لتبدأ في تقديم خدماتها من خلال التواجد في مناطق حركة الجمهور.

ويأتي ذلك في إطار حرص قطاع البترول على إتاحة منافذ جديدة لتقديم خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي جنبا إلى جنب مع محطات التموين الجاري التوسع في إنشائها حاليا في محافظات ومدن الجمهورية وفق برنامج عمل طموح.



وتتميز هذه المحطة بجاهزيتها لتموين السيارات بطاقة تموين ٥٠٠ سيارة كل ١٢ ساعة ترتفع إلى١٠٠٠ سيارة يوميا مع إعادة الملء.



وتعد هذه المحطة نواة أولى لمشروع المحطات المتنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي، حيث يجري المضي في إجراءات توفير ١٠ محطات متنقلة جديدة لنشرها بالمناطق المختلفة لتلبية احتياجات الجمهور، خاصة المناطق التي لا تتواجد بها حاليا خدمة محطات الغاز الطبيعى للسيارات، ومنها مناطق الاستهلاك الموسمي كالمناطق السياحية والمصايف وغيرها.



وجدير بالذكر أن ما تتميز به هذه المحطة من قدرات على نقل وتخزين كميات من الغاز تصل إلى ٥٠٠٠ متر مكعب يجعلها قابلة أيضا للاستخدام في إمداد المنشآت الصناعية والتجارية، وكذلك في حالات الطوارئ والصيانة لشبكات ومحطات الغاز.



وحول هذا الموضوع، أكد النائب أحمد الشعراوي عضو مجلس الشيوخ، أن قطاع البترول المصرى استطاع أن يحقق نجاحات متميزة ومؤشرات إيجابية الفترة السابقة، موضحا أن مصر لم تشهد أي أزمة في جميع المنتجات البترولية التي كانت متوافرة خلال جائحة كورونا.



وثمن الشعراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بدء قطاع البترول الفعلي وتشغيل أول محطة متنقلة في مصر والشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعي المضغوط، لتبدأ في تقديم خدماتها من خلال التواجد في مناطق حركة الجمهور، موضحا أن استخدام الغاز الطبيعي بدلا من البنزين أو السولار يساعد المواطنين على تخفيض إنفاقهم على الوقود بشكل كبير.



ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يؤدي إلى تقليل التلوث والحفاظ على البيئة، فضلا عن أن الاتجاه العالمي حاليا هو استخدام الغاز الطبيعي بديلا عن البنزين للحد من التلوث المنتشر بصورة كبيرة.



من جانبه، أكد النائب حسام الدين صالح عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، فى تصريحات له، أن تحقيق قطاع البترول للاكتفاء الذاتى من جميع المنتجات البترولية سوف يوفر على ميزانية الدولة مليارات الدولارات التى كانت توجه لاستيراد العديد من المنتجات البترولية، وهذا سوف يكون له آثاره الإيجابية على خفض نسبة العجز فى الموازنة العامة للدولة.



ووجه تحية قلبية للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ولجميع القيادات ورؤساء القطاعات والهيئات والشركات داخل قطاع البترول بعد نجاحهم في البدء ولأول مرة في التشغيل الفعلي لأول محطة متنقلة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعي المضغوط، لتبدأ في تقديم خدماتها من خلال التواجد في مناطق حركة الجمهور حرصاً من قطاع البترول على إتاحة منافذ جديدة لتقديم خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي جنبا إلى جنب مع محطات التموين الجاري التوسع في إنشائها حاليا في محافظات ومدن الجمهورية وفق برنامج عمل طموح.

وطالب النائب حسام الدين صالح عوض الله بتشغيل العديد من هذه المحطات بمختلف المحافظات المصرية على مستوى الجمهورية، وذلك حتى يتحقق النجاح للمبادرة الرئاسية بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مؤكداً أهمية التنسيق والعمل المشترك بين جميع مؤسسات الدولة لإنجاح هذه المبادرة المهمة التي ستكون لها آثارها المهمة في الحد من استيراد البنزين من الخارج.

فيما ثمن النائب عبد الفتاح يحيى أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، البدء الفعلي وتشغيل أول محطة متنقلة في مصر والشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعى المضغوط لتبدأ في تقديم خدماتها من خلال التواجد في مناطق حركة الجمهور.



وقال يحيى في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه يجب العمل على توفير محطات أخرى متنقلة بأماكن أخرى وتلبية احتياجات المواطنين، لافتا إلى أن العمل بالغاز الطبيعي له مزايا عديدة، خاصة أنه غير ملوث للبيئة على عكس المواد الأخرى المُستخدمة.



ولفت أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات والمركبات، يُعد بديلا نظيفا آمنا، كما أنه يوفر الكثير على المواطن وعلى الدولة، من خلال مزايا عديدة يتمتع بها عن غيره من الأنواع الأخرى من الوقود السائل.

