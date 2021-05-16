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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التشيك تسمح لمن تزيد أعمارهم على 40 عاما بالتسجيل للحصول على لقاحات كورونا

صدى البلد

أعلنت السلطات في التشيك السماح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 40 عاما بالتسجيل حاليا للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد، وذلك عبر نظام التسجيل المركزي التابع لوزارة الصحة.


وذكر راديو "براغ الدولي" اليوم الأحد أن هناك ما يقرب من 923 ألف شخص في هذه الفئة العمرية يعيشون في جمهورية التشيك، مشيرا إلى أنه تم بالفعل تلقيح 59 ألفا منهم حيث أنهم ينتمون إلى إحدى المجموعات المعرضة للخطر والتي تم إعطاؤها الأولوية في الحصول على اللقاحات.


وأضاف الراديو أن السلطات الصحية في التشيك قد سجلت 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحا أن عدد الحالات الجديدة يقل عن تلك المسجلة في اليوم نفسه من الإسبوع الماضي بواقع 128 حالة.
يذكر أن عدد الأشخاص الذين يتم علاجهم بالمستشفيات حاليا يبلغ حوالي 1500 شخص بينهم أقل من 300 شخص يرقدون في حالات خطيرة.

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