عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات تموينية

تحرير 125 محضرا للمخابز المخالفة في البحيرة

حملات تموينية
حملات تموينية

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، اليوم الأحد ، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مراكز المحافظة.

 

على مساحة 1213 متر.. إزالة 6 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية في البحيرة

ثالث أيام العيد.. تحرير 212 محضر للمخابز المدعمة المخالفة في البحيرة

 

وأسفرت الحملة عن تحرير  125 محضر وتقرير مابين إنتاج خبز ناقص الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وتصرف في الدقيق البلدي المسلم للمخابز وعدم اعلان عن مواعيد التشغيل وتوقف عن الانتاج بدون اذن رسمي.

 

كما تم ضبط 5 مخابز قامت بالتصرف في  348 شيكارة دقيق بلدى مدعم، ضبط 3مخابز قاموا بتجميع الدقيق البلدي للبيع بالسوق السوداء بمقدار 23شيكارة دقيق

 

يذكر أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، أمس السبت ، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مراكز المحافظة.

 

وأسفرت الحملات عن تحرير 212محضر وتقرير مابين إنتاج خبز ناقص الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وتصرف في الدقيق البلدي المسلم للمخابز وعدم اعلان عن مواعيد التشغيل وتوقف عن الانتاج بدون اذن رسمي، كما تم ضبط الآتى :-

- ضبط مخبز للتصرف فى ١٢ شيكارة دقيق بلدى.

-تحرير محضر لمخبز لقيامه بتجميع بطاقات تموينيه لإثبات مبيعات خبز وهميه على النظام دون إنتاج فعلى وعدم احتفاظ بسجل الزيارات .

- ضبط 40 كيلو سردين مملح غير صالح للاستهلاك الآدمي، وكذا سحب عينات غذائية وتحرير مخالفات نظافة عامة وعدم حمل شهادات صحية .

- ضبط محطة وقود وذلك لتوقفها عن العمل بدون موافقة الجهات الرقابية

_ضبط  100علبة سجائر مجهولة المصدر داخل أحد المحلات.

_ضبط مستودع غاز لعدم الاعلان عن الدليفري والاسعار

-ضبط محطة وقود مغلقة بدون إذن أو تصريح

_ضبط أحد المحلات التجارية لعدم الاعلان عن الاسعارعلي جميع الأنشطة والأسواق التجارية.

كما نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، أمس الجمعة ، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز وادى النطرون.

 

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر مخالفة ضد المخابز البلدية عباره عن الآتي:

- محضر غلق مخبز بلدى أثناء فترات العمل الرسمية بدون إذن رسمى.

- محضر نقص وزن وعدم وجود سجل زيارات

- محضر إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات

- محضر عدم وجود سجل زيارات بالمخبز

- محضر عدم نظافة أدوات العجن

 

يذكر أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، الشهر الماضي ، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز وادى النطرون.

 

وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر عباره عن الآتى:-
-تحرير  5  محاضر نقص، محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

- تحرير محضر عدم نظافة أدوات عجن
- تحرير محضر عدم إعلان عن مواعيد العمل الرسميه
- محضر غلق مخبز وعدم قيامه بالعمل والإنتاج
تم تحرير التقارير وإرسالها إلى مديرية التموين لتحصيل الغرامات حفاظاً على المال العام.

 

يذكر أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، الخميس الماضي، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز كوم حمادة

 

وأسفرت الحملة عن ضبط500كيلو بلح مجفف مجهول المصدر بأحد المحلات، وضبط20كرتونة زبيب مجهول المصدر بأحد المحلات، 10 شيكارة دقيق استخراج استخراج 72/بدون فاتورة، 240‪كيس تمر هندى مجهول المصدر بأحد المحلات كما تم تحرير محضرين غلق المستودعات لغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية.

 

كما تم ضبط أحد مندوبى الشركة الشرقيةللدخان وذلك لتصرفه فى 193‪0علبة سجائر كليوباترا بدون وجه حق لبيعها بالسوق السوداء،و تحرير 3محاضرعدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة

 

كما نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز دمنهور.

 

وأسفرت الحملة  عن ضبط 53 طن ترمس إثيوبي مستورد يقوم بإعادة تعبئته داخل عبوات مدون عليها إنتاج محلي ومد فترة الصلاحية بالتلاعب والغش للتربح والكسب غير المشروع.

مديرية التموين بالبحيرة تحرير 125 محضر للمخابز المدعمة محافظة البحيرة اخبار المحافظات البحيرة

موضوعات متعلقة

بتكلفة 43 مليون جنيه.. إستكمال أعمال رفع كفاءة طريق دمنهور دسوق

ترشيحاتنا

الإمارات.. 1251 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منظمة العفو الدولية : ما فعلته إسرائيل في غزة جريمة حرب

إصابة فنانة فلسطينية في احتجاجات ضد الاحتلال الإسرائيلي .. فيديو

مات الكثير من الأبرياء والأطفال ..البابا فرنسيس يدعو لوقف القتال في فلسطين

حقيقة حذف أجزاء من المقررات الدراسية قبل امتحانات جامعة القاهرة

دعاء من قاله موقنا حين يصبح ومات في يومه دخل الجنة 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير مكان جنازة الفنانة نادية العراقية

أبرزها فشل وظائف الرئة... مضاعفات فيروس كورونا تسببت في وفاة نادية العراقية

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد اجازة عيد الفطر.. تفاصيل

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

إسرائيل تقرر تسيير رحلات جوية لإجلاء رعاياها العالقين في الخارج

احذر.. السجن عقوبة متعمد الغش في تحليل الكشف عن متعاطي المخدرات

ارتفاع جنوني بأسعار الذهب وهبوط الدولار

شاهد اول تعليق من مها احمد بعد هجوم والدة احمد السقا وشقيقته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة تثير ذعر امرأة أثناء الاستحمام.. صور

خسوف كلي للقمر.. 4 ظواهر فلكية تسطع في سماء مصر خلال أيام

يفقدون النطق.. تأثير خطير من ضوضاء البشر على أصوات العصافير

اختفت قطتها .. امرأة تعثر على اكتشاف مرعب أسفل المطبخ|صور

فيديو

فيديوجراف.. تدمير مكتب قناة الجزيرة في غزة

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

فيديوجراف.. موسيماني كلمة السر في مباراة الأهلي وصن داونز

لو هتشتري سيارة مستعملة.. أيهما أهم موديل العربية أم عداد الكيلومترات؟.. شاهد

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفي يكتب: المشهد الأخير وليس أخيرًا

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ