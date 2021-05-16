تحرير 125 محضرا للمخابز المخالفة في البحيرة

حملات تموينية

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، اليوم الأحد ، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 125 محضر وتقرير مابين إنتاج خبز ناقص الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وتصرف في الدقيق البلدي المسلم للمخابز وعدم اعلان عن مواعيد التشغيل وتوقف عن الانتاج بدون اذن رسمي.

كما تم ضبط 5 مخابز قامت بالتصرف في 348 شيكارة دقيق بلدى مدعم، ضبط 3مخابز قاموا بتجميع الدقيق البلدي للبيع بالسوق السوداء بمقدار 23شيكارة دقيق

يذكر أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، أمس السبت ، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مراكز المحافظة.

وأسفرت الحملات عن تحرير 212محضر وتقرير مابين إنتاج خبز ناقص الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وتصرف في الدقيق البلدي المسلم للمخابز وعدم اعلان عن مواعيد التشغيل وتوقف عن الانتاج بدون اذن رسمي، كما تم ضبط الآتى :-

- ضبط مخبز للتصرف فى ١٢ شيكارة دقيق بلدى.

-تحرير محضر لمخبز لقيامه بتجميع بطاقات تموينيه لإثبات مبيعات خبز وهميه على النظام دون إنتاج فعلى وعدم احتفاظ بسجل الزيارات .

- ضبط 40 كيلو سردين مملح غير صالح للاستهلاك الآدمي، وكذا سحب عينات غذائية وتحرير مخالفات نظافة عامة وعدم حمل شهادات صحية .

- ضبط محطة وقود وذلك لتوقفها عن العمل بدون موافقة الجهات الرقابية

_ضبط 100علبة سجائر مجهولة المصدر داخل أحد المحلات.

_ضبط مستودع غاز لعدم الاعلان عن الدليفري والاسعار

-ضبط محطة وقود مغلقة بدون إذن أو تصريح

_ضبط أحد المحلات التجارية لعدم الاعلان عن الاسعارعلي جميع الأنشطة والأسواق التجارية.

كما نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، أمس الجمعة ، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز وادى النطرون.

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر مخالفة ضد المخابز البلدية عباره عن الآتي:

- محضر غلق مخبز بلدى أثناء فترات العمل الرسمية بدون إذن رسمى.

- محضر نقص وزن وعدم وجود سجل زيارات

- محضر إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات

- محضر عدم وجود سجل زيارات بالمخبز

- محضر عدم نظافة أدوات العجن

يذكر أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، الشهر الماضي ، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز وادى النطرون.

وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر عباره عن الآتى:-

-تحرير 5 محاضر نقص، محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

- تحرير محضر عدم نظافة أدوات عجن

- تحرير محضر عدم إعلان عن مواعيد العمل الرسميه

- محضر غلق مخبز وعدم قيامه بالعمل والإنتاج

تم تحرير التقارير وإرسالها إلى مديرية التموين لتحصيل الغرامات حفاظاً على المال العام.

يذكر أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، الخميس الماضي، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز كوم حمادة

وأسفرت الحملة عن ضبط500كيلو بلح مجفف مجهول المصدر بأحد المحلات، وضبط20كرتونة زبيب مجهول المصدر بأحد المحلات، 10 شيكارة دقيق استخراج استخراج 72/بدون فاتورة، 240‪كيس تمر هندى مجهول المصدر بأحد المحلات كما تم تحرير محضرين غلق المستودعات لغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية.

كما تم ضبط أحد مندوبى الشركة الشرقيةللدخان وذلك لتصرفه فى 193‪0علبة سجائر كليوباترا بدون وجه حق لبيعها بالسوق السوداء،و تحرير 3محاضرعدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة

كما نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز دمنهور.

وأسفرت الحملة عن ضبط 53 طن ترمس إثيوبي مستورد يقوم بإعادة تعبئته داخل عبوات مدون عليها إنتاج محلي ومد فترة الصلاحية بالتلاعب والغش للتربح والكسب غير المشروع.