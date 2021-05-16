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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كارثة على نهر النيل بالجيزة| فعل إجرامي لسائق.. والوزير يحقق مع رئيس الوحدة المحلية.. فيديو

صدى البلد

انتهك حرمة نهر النيل وأكد أن اللامبالاة أحد الركائز التي يعيش بها في حياته.. غير مبال بهذا الفعل الكارثي الذي يؤثر سلبا على حياتنا كمصريين.. إنه سائق حلل لنفسه أن يلقي بالقمامة في نهر النيل بالجيزة.

وقد تلقت وزارة التنمية المحلية فيديو من أحد المواطنين بمنطقة منشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة يفيد بقيام سائق سيارة تابعة للوحدة المحلية بإلقاء حمولة القمامة والمخلفات علي النيل بمنطقة وردان.

علي الفور وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، بالتواصل مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للتأكد من صحة الواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن الأجهزة المعنية بالوزارة والمحافظة توجهت إلي موقع الشكوي علي الطبيعة وتبين قيام السائق ( م ف ع ) من العاملين بالوحدة المحلية لقرية أبوغالب بمركز ومدينة منشأة القناطر بإلقاء مخلفات ردم وقمامة علي النيل بالقرب من معدية وردان بعد ظهر السبت ١٥ مايو ٢٠٢١ .

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن محافظة الجيزة أشارت إلي أن هذا السائق يعمل بالأجر اليومي بالوحدة المحلية لقرية أبوغالب ، لافتاً إلي أنه تم إتخاذ عدد من الاجراءات حيث تم فسخ التعاقد مع السائق المذكور لخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي وتحرير محضر بيئة وتحويله للنيابة للتحقيق ، كما تم إيقاف ( أ أ م  ) مشرف النظافة بالوحدة المحلية عن العمل لمدة ٣ شهور وتحويله إلي النيابة الإدارية للتحقيق ، وكذا إحالة ( ع أ ع ) رئيس الوحدة المحلية لقرية أبوغالب للشئون القانونية بالمحافظة للتحقيق معه.

وطالب " شعراوي " المواطنين بالتواصل مع الوزارة للإبلاغ عن أي سيارات خاصة بالوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء تقوم بإلقاء القمامة والمخلفات في غير الأماكن المخصصة لها والتواصل مع مبادرة "صوتك مسموع" وآرسال أي شكاوي عن كافة الخدمات والملفات الخاصة بالمحليات وذلك عن طريق رقم "الواتس أب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo)  والبريد الإلكتروني [email protected]).

 

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