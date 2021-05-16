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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يغادر إلى جنوب أفريقيا غداً على طائرة خاصة استعداداً لمواجهة صن داونز

فريق الأهلي
فريق الأهلي

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إلي جنوب أفريقيا في السادسة من مساء غدا الاثنين علي متن طائرة خاصة إلي جنوب أفريقيا استعداداً لمواجهة صن داونز المقرر لها السبت المقبل في إياب دور الــ8 لدوري الأبطال الأفريقي.

 

ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادي وتضم معها الجهاز الفني وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بجانب محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير ومحمد هاني وأكرم توفيق واحمد رمضان بيكهام وبدر بانون وياسر ابراهيم ورامي ربيعه وأيمن أشرف ومحمود وحيد وعلي معلول واليو ديانج وعمرو السولية ومحمود متولي وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشه وناصر ماهر وحسين الشحات ووليد سليمان وطاهر  محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمود كهربا ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا ومروان محسن.

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