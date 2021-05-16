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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إصابة في القدم.. قوات الاحتلال تصيب فنانة فلسطينية أثناء احتجاجها ضدهم .. فيديو

الفنانة الفلسطينية،
الفنانة الفلسطينية، ميساء عبدالهادي

نشرت منصة الاستقلال الثقافية، المتخصصة بالفنون في فلسطين، أمس السبت، مقطع فيديو يوضح إصابة الفنانة الفلسطينية، ميساء عبدالهادي برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتها في احتجاجات على تهجير فلسطينيين من حي الشيخ جراح بالقدس.

 

وظهرت ميساء عبدالهادي في لقطات الفيديو في حالة إعياء شديد، ومستلقية على مقعد خشبي، ومصابة في قدمها، بينما التف حولها مجموعة من المشاركين في الاحتجاجات الغاضبة والرافضة للطرد الإجباري الذي تحاول تطبيقه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي حي الشيخ جراح الفلسطيني، حسب موقع "إرم نيوز".

 

وكان المخرج عمرو سلامة أول من أعلن عن خبر إصابة الفنانة الفلسطينية عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"،قائلاً: "الممثلة الفلسطينية المبدعة والمهمة ميساء عبد الهادي، التي مثلت في أعمال أمريكية وأعمال عربية حصدت جوائز في أهم المهرجانات العالمية، تم إطلاق النار عليها من الشرطة الإسرائيلية وإصابتها، عندما كانت تشارك في تظاهرات للاعتراض على الإخلاء الجبري للأسر الفلسطينية من بيوتها في شيخ جراح".

 

ميساء عبد الهادي ممثلة تلفزيون ومسرح من مدينة الناصرة، تعمل حاليًا بعد تخرجها من  معهد فينجيت هيدروترابيا على مسرح الخيال في مسرحية زهرة الأرجوان ولوين شباب، ومن أبرز الأعمال السينمائية التي قامت بالمشاركة فيها: «الزمن المتبقي للمخرج إيليا سليمان، ورجل من دون هاتف للمخرج سامح زعبي، وفلسطين ستيريو للمخرج رشيد مشهراوي». 

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لماذا تستهدف إسرائيل الأبراج السكنية في غزة؟

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي بغزة ليلة أمس إلى 23 شهيدا و50 مصابا.


وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، إن حصيلة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي في شارع الوحدة وسط مدينة غزة ليلة أمس، ارتفعت إلى 23 شهيداً و50 إصابة بجروح مختلفة معظمهم من الأطفال والنساء.


وأضاف أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني ما زالت تقوم بأعمال البحث تحت الركام حتى اللحظة.

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