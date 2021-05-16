شكاوى القومي للمرأة: لم نتلق بلاغات تحرش في عيد الفطر

أعلنت غرفة عمليات المجلس القومي للمرأة، والتى تم تخصيصها لتلقى شكاوى التحرش الذي قد تتعرض له السيدات والفتيات خلال أيام عيد الفطر المبارك، عن عدم تلقي أي شكاوى تحرش خلال أيام عيد الفطر المبارك.



وأوضحت الأستاذة أمل عبد المنعم المديرة العامة لمكتب شكاوى المرأة، أن غرفة العمليات تلقت عددا من الاستفسارات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية، والعنف الأسري، وتنفيذ الأحكام، والاتجار بالبشر، والمشاكل المتعلقة بالميراث، بالإضافة إلى استفسارات ومتابعة الشكاوى، وتمت إفادتهن بالمشورة القانونية اللازمة.



يذكر أن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة يتلقى شكاوى واستفسارات السيدات والفتيات وذلك على مدار 12 ساعة، بدءا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً عن طريق الخط المختصر ١٥١١٥، أو عن طريق الواتس اب على رقم 01007525600، كما يستقبل الشاكيات عن طريق المقابلة الشخصية بالمركز الرئيسي وفروع مكتب الشكاوى بالمحافظات من الساعة ٩ صباحًا حتى الساعة ٣ عصرًا.