عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شكاوى القومي للمرأة: لم نتلق بلاغات تحرش في عيد الفطر

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

أعلنت غرفة عمليات المجلس القومي للمرأة، والتى تم تخصيصها لتلقى شكاوى التحرش الذي قد تتعرض له السيدات والفتيات خلال أيام عيد الفطر المبارك، عن عدم تلقي أي شكاوى تحرش خلال أيام عيد الفطر المبارك.


وأوضحت الأستاذة أمل عبد المنعم المديرة العامة لمكتب شكاوى المرأة، أن غرفة العمليات تلقت عددا من الاستفسارات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية، والعنف الأسري، وتنفيذ الأحكام، والاتجار بالبشر، والمشاكل المتعلقة بالميراث، بالإضافة إلى استفسارات ومتابعة الشكاوى، وتمت إفادتهن بالمشورة القانونية اللازمة.


يذكر أن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة يتلقى شكاوى واستفسارات  السيدات والفتيات وذلك على مدار 12 ساعة، بدءا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً عن طريق الخط المختصر ١٥١١٥، أو عن طريق الواتس اب على رقم 01007525600، كما يستقبل الشاكيات عن طريق المقابلة الشخصية بالمركز الرئيسي وفروع مكتب الشكاوى بالمحافظات من الساعة ٩ صباحًا حتى الساعة ٣ عصرًا.

التحرش عيد الفطر المجلس القومى للمرأة غرفة عمليات شكاوى القومى للمرأة

موضوعات متعلقة

خاص |البحوث الفلكية: العاصفة الشمسية انتهت أمس ولم تؤثر على مصر

طوارئ بكل المحافظات.. 4 خطوات تؤكد جاهزية وزارة الري خلال إجازة عيد الفطر

ترشيحاتنا

وزير الإنتاج الحربي: دورنا حيوي في دعم منظومة الري الحديث وتبطين الترع

إسرائيل تتعرض لهجوم بـ 3 آلاف صاروخ من قطاع غزة خلال أسبوع

الإمارات.. 1251 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منظمة العفو الدولية : ما فعلته إسرائيل في غزة جريمة حرب

إصابة في القدم.. قوات الاحتلال تصيب فنانة فلسطينية أثناء احتجاجها ضدهم .. فيديو

مات الكثير من الأبرياء والأطفال ..البابا فرنسيس يدعو لوقف القتال في فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير مكان جنازة الفنانة نادية العراقية

أبرزها فشل وظائف الرئة... مضاعفات فيروس كورونا تسببت في وفاة نادية العراقية

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد اجازة عيد الفطر.. تفاصيل

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

إسرائيل تقرر تسيير رحلات جوية لإجلاء رعاياها العالقين في الخارج

احذر.. السجن عقوبة متعمد الغش في تحليل الكشف عن متعاطي المخدرات

ارتفاع جنوني بأسعار الذهب وهبوط الدولار

شاهد اول تعليق من مها احمد بعد هجوم والدة احمد السقا وشقيقته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة تثير ذعر امرأة أثناء الاستحمام.. صور

خسوف كلي للقمر.. 4 ظواهر فلكية تسطع في سماء مصر خلال أيام

يفقدون النطق.. تأثير خطير من ضوضاء البشر على أصوات العصافير

اختفت قطتها .. امرأة تعثر على اكتشاف مرعب أسفل المطبخ|صور

فيديو

فيديوجراف.. تدمير مكتب قناة الجزيرة في غزة

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

فيديوجراف.. موسيماني كلمة السر في مباراة الأهلي وصن داونز

لو هتشتري سيارة مستعملة.. أيهما أهم موديل العربية أم عداد الكيلومترات؟.. شاهد

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفي يكتب: المشهد الأخير وليس أخيرًا

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ