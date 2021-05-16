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تحقيقات

باستثناء الاختيار وهجمة مرتدة

دراما رمضان 2021 تحت المقصلة| ناقد فني: "الورش" قدمت أعمالا شوهت المجتمع

نسل الأغراب
نسل الأغراب

قال الكاتب الصحفي والناقد الفني فتحي العشري، إن غالبية دراما رمضان 2021، قائمة على "ورش" من الشباب الجدد، ليسوا مٌلمين باحترافية الكتابة الدرامية.

وأكد العشري في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن هؤلاء الشباب ليس لديهم القدرة على الكتابة والتطوير الذي يقدم أعمالا إيجابية ووطنية حقيقية، بل يقدمون أعمالا بدون منطق أو حوار جيد وبها إسفاف وألفاظ خارجة، نهيك عن القتل والاغتصاب والسرقة والنهب والمافيا؛ وبالطبع ليس هذا مجتمعنا الذي يشهد حالة من التطور الكبير".

 

كتاب دراما رمضان 2021

ولفت العشري إلى أن غالبية دراما رمضان 2021، لا يوجد بها اسم كاتب معروف، أو كاتب له أعمال جيدة، أو له عمل وطني واجتماعي بخلاف أعمال مثل "الاختيار، الممر، رأفت الهجان، هجمة مرتدة، جمعة الشوان، ليالي الحلمية"، 

وتابع "كما نرى لا يوجد الآن أعمال ضخمة وعملاقة يشيد بها المتلقي، وستظل الأعمال سالفة الذكر الأكثر مشاهدة من الأعمال الفاشلة السلبية التي تقدم نماذجا سيئة".

وأكد الكاتب والناقد الفني، أن الجمهور لم يتقبل الأوضاع السلبية في دراما رمضان 2021، كما يزعم البعض، بل انتقدها بشدة وعنف كما رأينا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع العشري "نصيحتي للمنتجين قدموا أعمالا أقل، والجأوا إلى كبار الكتاب وأساتذة التاريخ لمراجعة تلك الأعمال، ومخرجين متمكنين وممثلين في المكان الصح"؛ مردفا "لو قدمت 5 مسلسلات فقط أفضل لإنه لا يوجد شخص يتابع كل المسلسلات حتى لو هذا الشخص يجلس 24 ساعة أمام التليفزيون".

 

بعض النماذج الناجحة من الكتاب

وأشار "نحن نلقي الضوء على بعض النماذج الناجحة من الكتاب مثل الراحل أسامة أنور عكاشة، محفوظ عبد الرحمن، مصطفى محرم، وغيرهم كثيرين".

واختتم "يوجد كتاب كبار لم يلجأ إليهم صناع دراما رمضان2021، هؤلاء الكتاب يقدمون أعمالا إيجابية، وليست سلبية كما رأينا في دراما رمضان 2021، وهم مجدي صبري، محمد البسوس، وأين المخرجين محمد عبد العزيز وعمر عبد العزيز وخيري بشارة؟، نحن لا نراهم بل نرى أسماء غريبة فاشلة.

يذكر أن بعض مسلسلات رمضان 2021، تركت إنطباعا سيئا لدى الكثير من المشاهدين، الذين تباروا في انتقادها لإنها قدمت صورة سلبية عن المجتمع، وبعض فئاته، على العكس من أعمال أخرى قدمت نماذجا يحتذى بها كما هو الحال في مسلسل الاختيار 2 وهجمة مرتدة ولعبة نيوتن.

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