الدوري الإنجليزي.. المحمدي يقود تشكيل أستون فيلا أمام كريستال بالاس

أعلن دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا، التشكيل الأساسي، لمواجهة، كريستال بالاس، على ملعب سيلهرست بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 36، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وشهد تشكيل أستون فيلا الأساسي لمواجهة كريستال بالاس، تواجد الدولي المصري أحمد المحمدي.

وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي:

حراسة المرمى: مارتينيز

خط الدفاع: أحمد المحمدي - كونسا - كورتني هوس -تارجت.

خط الوسط: ماكجين - دوجلاس لويز - بيرتراند تراوري - جاكوب رامزي.

الهجوم: أنور الغازي - واتكينز.

ويسعى فريق أستون فيلا لتحقيق الفوز على كريستال بالاس في مباراة اليوم، للحفاظ على آماله، في إنهاء الدوري الإنجليزي، في مركز مؤهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي في مباراة اليوم.

وفشل أستون فيلا في تحقيق الفوز آخر مباراتين في مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث خسر أمام مانشستر يونايتد 3 - 1، وتعادل مع إيفرتون سلبيا.

ويفقد أستون فيلا خدمات نجمه المصري محمود حسن تريزيجيجه حتى نهاية العام الجاري “ على الأقل”، بعد تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي مؤخرا، وخضوعه لعملية جراحية.

على الجانب الآخر يتسلح كريستال بالاس بعامل الأرض، للثأر من أستون فيلا بتحقيق الفوز عليه في لقاء اليوم، بعد الخسارة أمام في مباراة الدور الأول، من مسابقة الدوري الإنجليزي، بثلاثة أهداف نظيفة.

ويحتل أستون فيلا المركز الـ 11 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز الـ 11 برصيد 41 نقطة.