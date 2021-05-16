5 مزايا للمستفيد من مبادرة إحلال السيارات.. فيديو

مبادرة إحلال السيارات

قال أحمد عبدالرازق، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، السيارات القديمة ستخرج من الخدمة تمامًا وسيتم تخريدها.

وأضاف عبد الرازق خلال لقاءه ببرنامج صباح الخبر يا مصر الذى يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان جومانا ماهر ومحمد الشاذلي، أن صاحب السيارة القديمة يحصل على مجموعة من الحوافز المالية، من ضمنها أن الدولة تدفع له مقدم السيارة الجديدة بنسبة ١٠٪؜ بحد اقصى ٢٢ ألف جنيه وبالنسبة للتاكسي ٢٠٪؜ من سعر السيارة بحد أقصى ٤٥ ألف جنيه.

وتابع أن سعر السيارة داخل المبادرة أرخص من السوق خارج المبادرة بنسبة من ٥ إلى ١٠٪؜، بالإضافة إلى ذلك يتم تقديم امكانية تقسيط مع البنك على ٧ أو ١٠ سنوات بسعر فائدة ثابت ٣٪؜ وهو أقل سعر فائدة مقدم فى مصر لتمويل شراء أى سلعة.

وأوضح أن تركيب إسطوانة الغاز محملة على السيارة، وسعرها خارج المبادرة من ٨ إلى ١٠ آلاف جنيه، بالإضافة إلى وثقتين تأمين على السيارة ضد الحوادث والسرقة، وتأمين على حياة على صاحب السيارة.