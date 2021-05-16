الاهلي يعسكر مبكرا بالدوحة استعدادا لمواجهة نهضة بركان بالسوبر الافريقي
قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وبعثة الفريق علي السفر مباشرة من بريتوريا بجنوب أفريقيا الي الدوحة مباشرة يوم ٢٤ مايو للدخول في معسكر مغلق مبكر بدلاً من العودة للقاهرة ثم السفر من جديد إلي قطر.
ويبذل الجهاز الطبي جهوداً كبيرة لتجهيز أكرم توفيق وحمدي فتحي وعلي معلول لموقعة الإياب أمام صن داونز خاصة في ظل صعوبة المباراة التي ستقام في الثالثة عصراً وسط رطوبة وحرارة عالية.
وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الي جنوب أفريقيا في السادسة من مساء غد الاثنين علي متن طائرة خاصة الي جنوب أفريقيا استعداداً لمواجهة صن داونز المقرر لها السبت المقبل في إياب دور الــ8 لدوري الأبطال الأفريقي .
ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادي وتضم معها الجهاز الفني وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بجانب محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير ومحمد هاني وأكرم توفيق واحمد رمضان بيكهام وبدر بانون وياسر ابراهيم ورامي ربيعه وأيمن أشرف ومحمود وحيد وعلي معلول واليو ديانج وعمرو السولية ومحمود متولي وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشه وناصر ماهر وحسين الشحات ووليد سليمان وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمود كهربا ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا ومروان محسن .