طاهر محمد طاهر يشارك متابعيه لحظة الاحتفال بهدف صن داونز

نشر اللاعب طاهر محمد طاهر لاعب النادى الأهلى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، عدة صور.

و ظهر طاهر فى الصور أثناء إحتفاله بالهدف الذى أحرزه فى مرمى صن داونز.



وتغلب فريق الأهلي على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا على استاد السلام، وينتظر لقاء الإياب فى بريتوريا.

وأحرز هدفي اللقاء الوحيد طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.



بدأ اللقاء بضغط أهلاوي وتوغل محمد شريف داخل منطقة الجزاء وتعرض إلى السقوط فى الدقيقة الأولى وحاول أفشة فى الدقيقة الثالثة التوغل من الجبهة اليسرى للمنافس ومرر كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ينجح فى تشتيتها دفاعات صن داونز.

ومنع حكم الراية في الدقيقة الرابعة محمد مجدى أفشة من فرصة انفراد بحارس صن داونز بداعي التسلل.