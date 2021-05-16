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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال يوم واحد.. تحرير 93 محضرا تموينيا بالمنوفية

صدى البلد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية حملة تفتيشية مكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة عن اليوم الأحد وذلك لضبط وإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأن الحملة أسفرت عن تحرير (93) محضرا تموينيا تنوع ما بين 49 محضر مخالفات مخابز و 44 محضر مخالفات أسواق ، مشيراً إلى أنه قد تم تحرير محضرين جنح بناحية بندر منوف ضد المدير المسئول عن محلات بيع دواجن لحيازتهم واستخدامهم أدوات غش وحقن الدواجن بالمياه وعرضهم للبيع دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على 282 كجم دواجن غير صالحة.


وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

اخبار المحافظات محافظة المنوفية حملات تموينة

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