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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوي العاملة: توفير 335 فرصة عمل للمصريين راغبي نقل الكفالة بالسعودية

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض في المملكة العربية السعودية، استطاع توفير 335 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة أو الإعارة للمتواجدين داخل المملكة بإحدى الشركات الكبرى في مجال الأغذية على أن يحدد الراتب وفقا للخبرة والكفاءة.

 

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقي تقريرا عبر الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض أشار فيه إلي أن المهن المطلوب هي: 100 فرصة مبيعات ومعلبات وسلع استهلاكية و80 مبيعات لحوم ومبيعات ألبان وأجبان و25 مبيعات محمصة و80 مبيعات خباز ومبيعات مأكولات بحرية و50 مبيعات فواكه وخضروات.

 

وأوضح رئيس مكتب التمثيل العمالي، أنه علي الراغبين في التقدم للوظائف المتاحة ممن تنطبق عليهم الشروط ارسال السيرة الذاتية (C.V) علي البريد الالكتروني  Workforce @al-sadhan.com  موضحا بالعنوان البريدي وصف الوظيفة المتقدم لها.

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