القوي العاملة: تعيين 594 شاباً بسوهاج منهم 19 من ذوى القدرات

قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج بتعيين 594 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 19 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير 139 فرصة عمل منهم 19 من ذوي الهمم والقدرات .

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إن المديرية قامت بتنفيذ 10 دورات تدريبية بمركز التدريب المهني بسوهاج وطهطا والكوثر ، على عدد من المهن التي يحتاجها سوق العمل وهى : التفصيل و الحياكة ، و مهنة التبريد والتكييف ، و مهنة صيانة المحمول ، والطاقة الشمسية وصيانة الحاسب الآلي ، والمشغولات استفاد منها 142 متدرباً .

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش على 725 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية ، وأسفر عن تحرير 19 محضراً ، وعمل 5 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، كما تم عقد ندوتين مفاوضة جماعية ، و 4 ندوات زيادة الإنتاج ، و ندوتان توعية بأضرار السموم البيضاء .

وتابع الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أبريل الماضي- أنه تم صرف 225 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 98 عاملا منهم ، 66 منحة مولود بإجمالى 132 ألف جنيه ، 27 ألف جنيه لـ 9 عمال منحة زواج ، و 46 ألف جنيه منح وفاة أحد الاقارب لـ 23 عامل .

كما تم صرف منح رعاية صحية لـ 817 عمال بإجمالى 119 ألفاً و808 جنيه ، فضلاً عن تسجيل 138 عاملاً جديداً بالمنظومة وعمل كارنيهات لهم .

وأضاف أن المديرية قامت باستخراج 597 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة حرفة ، وتلقى 13 شكوى ، تم تسوية شكوتين منها ، وإحالة 13 شكوى للقضاء ، وتم حفظ شكوى منها، وتبقى شكوى واحدة ما زالت تحت البحث والدراسة .

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 327 منشأة ، وإعادة التفتيش على 574 منشآت أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 106 محضراً ، وإعطاء مهلة قانونية لــ 484 منشأة أخرى لإزالة المخالفات التي تم إنذارها بها ، فضلاً عن بحث 22 شكوى ومنح 5 تراخيص .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 1264 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى .