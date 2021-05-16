الإمارات.. 1251 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، عن إجراء 103,918 فحصاً لفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، على فئات مختلفة باستخدام أفضل التقنيات.

ووفقا لصحيفة الاتحاد، أسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 1,251 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة كما أعلنت عن 1,222 حالة شفاء وحالتي وفاة نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس.

وكانت أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية فى الإمارات بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، تعميماً بشأن تنظيم العمل الحكومي في الجهات الاتحادية.

وأكد التعميم، وجوب التزام الموظفين غير الحاصلين على اللقاح بإجراء فحص مسحة الأنف (PCR) كل أسبوع على نفقة الموظف الخاصة.

كما أنها أكدت أن يكون الفحص على نفقة جهة العمل في حال كان لدى الموظف استثناء من أخذ اللقاح بموجب تقرير طبي معتمد.