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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أشرف أمين: الموقف المصري تجاه ما يحدث في غزة "مشرف" ويدعو للفخر

النائب أشرف أمين
النائب أشرف أمين

أشاد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بالموقف المصري تجاه ما يحدث في غزة من انتهاكات وجرائم للاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الموقف المصري مشرف ويدعو للفخر كما يؤكد مكانة وقوة مصر بالمنطقة.


وأضاف أمين في بيان له، أن مصر من أولى الدول العربية التي أدانت العدوان الاسرائيلي في قطاع غزة وهو ما ظهر في تصريحات وزير الخارجية سامح شكري، فضلا عن الهدنة التي اقترحتها القاهرة لوقف الانتهاكات والتسوية السياسية بين الطرفين حقنا للدماء، مشيرا إلى أن الموقف المصري لم يقتصر على التصريحات والمقترحات فقط بل واصلت مصر دعمها على أرض الواقع.


ونوه النائب إلى أن مصر قامت بفتح معبر رفح وجميع المستشفيات بسيناء للعمل بالطاقة القصوى لاستقبال المصابين والجرحي من الشعب الفلسطيني عن طريق سيارات الهلال الأحمر، فضلا عن إرسال طاقم من الأطباء المصريين لإسعاف الجرحى إلى جانب إرسال العديد من المساعدات الطبية.


وشدد على أن مصر لم ولن تتخلى عن القضية الفلسطينية مهما مرت السنوات وتغيرت الظروف، حيث ستسعى القيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مواصلة الدعم المقدم للشعب الفلسطيني الصامد والعمل على وقف إطلاق النار والقصف الجوي من الجانب الإسرائيلي فضلا عن وقف عمليات التهجير القسري والانتهاكات المستمرة في حق أهالي غزة.


وطالب أشرف أمين، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتحرك وإدانة ما يحدث في غزة وساحات المسجد الأقصى من جرائم حرب وانتهاكات في حق الشعب الفلسطيني، والعمل على تسوية الأزمة في أسرع وقت لوقف نزيف الدماء.

مصر وزير الخارجية سامح شكري معبر رفح فلسطين غزة القضية الفلسطينية

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