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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد آثار القاهرة : امتحانات الفصل الدراسي الثاني 5 يونيو

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار بجامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠- ٢٠٢١ .

وقال الدكتور أحمد رجب خلال تصريح لصدى البلد ، إن الكلية سوف تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بدءًا من يوم السبت الموافق ٥ من يونيو القادم ، مؤكدا أنها سوف تستمر ٣ أسابيع .

وأضاف  «رجب »،  إن التدريس حتي موعد الامتحان يعتمد علي اون لاين منصة البلاك بورد في أغلبه ولكن الامتحانات حضوري الكتروني بنظام " البابل شيت " . 

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وكان قد وجه الوزير الجامعات ببدء إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي، بحيث تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو وتنتهي مع بداية شهر يوليو بكافة الجامعات، وإعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وبدء استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، وإعداد كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن من الآن، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافٍ بين الطلاب والاستفادة من كافة إمكانات الجامعات في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.

وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد ظهر اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة سير الدراسة بالجامعات وبدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021.

وأكد المجلس على تكثيف الاعتماد على التعليم الإلكتروني (الأون لاين) في تقديم المحاضرات النظرية للطلاب؛ بما يقلل الكثافات الطلابية بالمدرجات والقاعات الدراسية  وتقليل نسب حضور الطلاب للحرم الجامعي.

كما أكد المجلس إعادة هيكلة الجداول الدراسية الخاصة بحضور طلاب الكليات العملية؛ لتقليل عدد مرات حضورهم إلى الحد الأدنى الذي يسمح بإتقان المهارات العملية الضرورية لطلاب سنوات النقل والتخرج.
 

الدكتور أحمد رجب كلية الاثار امتحانات الفصل الدراسي الثاني اخبار التعليم جامعة القاهرة

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