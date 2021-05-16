خلى بالك.. «الجو مكانية» ترصد مخالفات البناء لحظيًا في كفر الشيخ

ينتهز بعض المواطنين إجازة الأعياد، ويقومون بالبناء المخالف سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، اعتقادًا منهم أن المسئولين في إجازة، ولن يتمكنوا من رصد هذه المخالفات أو اتخاذ أي إجراءات قانونية حيالهم، إلا أن الوضع مختلف تمامًا في محافظة كفر الشيخ، فالتعديات والمخالفات تُرصد لحظة بلحظة على مدار الساعة.



فلا يقتصر رصد مخالفات البناء في محافظة كفر الشيخ، على الوحدات المحلية أو الإدارات الزراعية وإدارات حماية الأراضي، بل يتم رصد أي تعديات أو مخالفات عبر وحدة الجو مكانية بالديوان العام، عبر التقنيات الحديثة ويتم تصويرها وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين في التو واللحظة.



ونجحت وحدة المتغيرات المكانية " الجو مكانية" بمحافظة كفر الشيخ، في رصد 15 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، خلال أيام عيد الفطر المبارك، وحتى اليوم الأحد، وما زالت الوحدة مستمرة في أداء عملها لرصد أي مخالفات أو تعديات أخرى وإبلاغ الوحدات المحلية والجهات التنفيذية المختصة بشأنها لاتخاذ اللازم.

من جانبه، قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن وحدة المتغيرات المكانية " الجو مكانية " ترصد على مدار 24 ساعة أي تعديات أو مخالفات، خاصة أيام عطلة العيد، وتعمل على مراقبة أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أعمال البناء المخالف، ورصدها، بإشراف وتوجيهات نائب المحافظ عمرو البشبيشي.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن جميع الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة مستمرة في الترصد والمرور الميداني للتصدي لأية تعديات على الأراضي الزراعية ومحاولات البناء العشوائي بدون ترخيص خلال أيام الإجازات، لافتًا إلى أن حملات الرصد تتم على مدار اليوم 24 ساعة بمتابعة مباشرة من القيادات التنفيذية في إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة التعديات على الأراضي.



وأكد محافظ كفر الشيخ عدم التهاون والتصدي بكل حزم وحسم لجميع المخالفات التي أقامها أصحابها معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، مشيراً إلى أنه تم رصد حالة تعدٍ وبناء مخالف من خلال الوحدة الجو مكانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

