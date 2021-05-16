عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلى بالك.. «الجو مكانية» ترصد مخالفات البناء لحظيًا في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ ونائب
محافظ كفر الشيخ ونائب المحافظ

ينتهز بعض المواطنين إجازة الأعياد، ويقومون بالبناء المخالف سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، اعتقادًا منهم أن المسئولين في إجازة، ولن يتمكنوا من رصد هذه المخالفات أو اتخاذ أي إجراءات قانونية حيالهم، إلا أن الوضع مختلف تمامًا في محافظة كفر الشيخ، فالتعديات والمخالفات تُرصد لحظة بلحظة على مدار الساعة.
 

فلا يقتصر رصد مخالفات البناء في محافظة كفر الشيخ، على الوحدات المحلية أو الإدارات الزراعية وإدارات حماية الأراضي، بل يتم رصد أي تعديات أو مخالفات عبر وحدة الجو مكانية بالديوان العام، عبر التقنيات الحديثة ويتم تصويرها وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين في التو واللحظة.
 

ونجحت وحدة المتغيرات المكانية " الجو مكانية" بمحافظة كفر الشيخ، في رصد 15 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، خلال أيام عيد الفطر المبارك، وحتى اليوم الأحد، وما زالت الوحدة مستمرة في أداء عملها لرصد أي مخالفات أو تعديات أخرى وإبلاغ الوحدات المحلية والجهات التنفيذية المختصة بشأنها لاتخاذ اللازم. 

 

وحدة الجومكانية ترصد 15مخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بـ كفر الشيخ

توريد 146 ألفًا و660 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

 

من جانبه، قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن وحدة المتغيرات المكانية " الجو مكانية " ترصد على مدار 24 ساعة أي تعديات أو مخالفات، خاصة أيام عطلة العيد، وتعمل على مراقبة أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أعمال البناء المخالف، ورصدها، بإشراف وتوجيهات نائب المحافظ عمرو البشبيشي.

 

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن جميع الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة مستمرة في الترصد والمرور الميداني للتصدي لأية تعديات على الأراضي الزراعية ومحاولات البناء العشوائي بدون ترخيص خلال أيام الإجازات، لافتًا إلى أن حملات الرصد تتم على مدار اليوم 24 ساعة بمتابعة مباشرة من القيادات التنفيذية في إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة التعديات على الأراضي.


وأكد محافظ كفر الشيخ عدم التهاون والتصدي بكل حزم وحسم لجميع المخالفات التي أقامها أصحابها معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، مشيراً إلى  أنه تم رصد حالة تعدٍ وبناء مخالف من خلال الوحدة الجو مكانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
 

عيد الفطر مجلس الوزراء الأراضى الزراعية البناء المخالف محافظة كفر الشيخ كورونا المستجد اللواء جمال نور الدين التقنيات الحديثة

موضوعات متعلقة

توريد 146 ألفًا و660 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

وحدة الجومكانية ترصد 15مخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بـ كفر الشيخ

تحرير 82 محضراً للمخالفين وضبط شيش في كفر الشيخ

دوريات أمنية تجوب الشواطئ.. مصيف بلطيم بلا زوار في ثالث أيام العيد ..شاهد

غلق 3 مقاهٍ بدسوق وحملة نظافة مكبرة في كفر الشيخ ..صور

"أطباء كفر الشيخ» ترسل فريقاً طبياً إلى شمال سيناء لعلاج مصابي غزة

لليوم الثالث.. استمرار اغلاق المتنزهات والحدائق العامة في كفر الشيخ.. شاهد

طفلة تتناول مادة سامة حزنًا على وفاة شقيقتها في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

وزير الثقافة الفرنسي الأسبق: باريس تقدر جهود الدولة المصرية نحو التنمية

الرئيس السيسي يصل مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية في مستهل زيارة رسمية.. فيديو

صيام ستة أيام من شوال متباعدة بعد العيد .. هل يجوز كل إثنين وخميس؟

صامت ويتبع ازدواجية المعايير.. رسالة شديدة اللهجة من البرلمان العربي للأوروبي بشأن الاحتلال الإسرائيلي

المفتي : قيادتنا السياسية تؤمن بقضية القدس وتسعى لنصرة أهلها

بمشاركة المحمدي.. أستون فيلا يسقط أمام كريستال بالاس 3-2 في الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موحد في غالبية دول العالم .. البحوث الفلكية يكشف موعد عيد الأضحى هذا العام

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد اجازة عيد الفطر.. تفاصيل

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

بوساطة مصر .. مسئولون إسرائيليون ينصحون بالتفاوض لعقد هدنة مع حماس

أبرزها فشل وظائف الرئة... مضاعفات فيروس كورونا تسببت في وفاة نادية العراقية

اتحاد الكرة يستقر على موعد وملعب مباراة الأهلي والزمالك الفاصلة بدوري الشباب ٩٩

السعودية.. تسجيل 825 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بفيروس كورونا

ولاد أصول وجدعان .. نضال الشافعى يعلق على أزمة مها أحمد مع كرارة و السقا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة تثير ذعر امرأة أثناء الاستحمام.. صور

خسوف كلي للقمر.. 4 ظواهر فلكية تسطع في سماء مصر خلال أيام

يفقدون النطق.. تأثير خطير من ضوضاء البشر على أصوات العصافير

اختفت قطتها .. امرأة تعثر على اكتشاف مرعب أسفل المطبخ|صور

فيديو

شتمت أحدهما بلفظ خارج.. قصة هجوم مها أحمد على السقا وكرارة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تدمير مكتب قناة الجزيرة في غزة

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

فيديوجراف.. موسيماني كلمة السر في مباراة الأهلي وصن داونز

المزيد

ساحة رأي

نرمين الشال تكتب: خدمة ما بعد البيع والخسائر الكبرى

د.جوزيف رامز أمين يكتب: مصر القوية بوحدة شعبها وصلابة أبنائها

إبراهيم عمران يكتب: لبيك قدسنا

زياد السويفى يكتب: ما تريده «إسرائيل والدول الكبرى»

د.فتحي حسين يكتب: العدوان الغاشم علي فلسطين

ضياء العطيفي يكتب: المشهد الأخير وليس أخيرًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

اﻟﻤﺰﻳﺪ