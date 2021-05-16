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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لأسباب غير طبيعية.. شاب يعتدي على طليقته بطريقة وحشية

شاب يعتدى على طليقته
شاب يعتدى على طليقته بطريقة وحشية

بسبب تناوله للكحوليات والمخدرات اكتسب شاب لم يتعدى الـ 26 عامًا من عمره عدوانية وشراسة غير طبيعية، حيث اعتدى على طليقته الحامل بطريقة وحشية.

وفقًا لما ورد في صحيفة «ميرور» حكمت محكمة بريطانية على ديلان فوجارتي بالسجن ثلاثة سنوات لقيامه بضرب طليقته الحامل وتهديدها بحرق منزلها.

دانييل باول

جاء ذلك بعدما قدمت الشابة الشجاعة دانييل باول بلاغًا للشرطة بتعرضها للاعتداء والمضايقة والترهيب من قبل طليقتها السابق وكونها ضحية عنف منزلي كبير. 

وأدين طليق دانييل باول السابق والذي يسكن العاصمة الأيرلندية دبلن بالاعتداء الوحشي على 5 سيدات سابقًا علمًا بأنه أقر بإلحاق ضرر جنائي بجدار من ألواح الجبس في منزل طليقته.  

ديلان فوغارتي

وأثناء هجومه عليها عضت فوغارتي قطعة من اللحم من عنق طليقها كما لكمته، فيما أصيب هو بكسر في الأنف وتم تحويلها إلى جراح تجميل.

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