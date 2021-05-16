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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تصل لـ 400 ألف درهم.. أسعار انفينيتي 2021 في الإمارات

صدى البلد

تعتبر شركة انفينيتي اليابانية لصناعة السيارات من أحدث الشركات المنضمة، للسوق الخليجية للسيارات، وبالأخص السوق الأماراتي، ولكن فى غضون فترة قصيرة استطاعت أن تثبت نفسها.

أسعار القائمة الكاملة لطرازات شركة انفينيتي  المختلفة فى دولة الإمارات.

انفينيتي Q30

- اوتوماتيك / FWD 2021  بسعة محرك 1600 CC وبسعر 115,000 درهم

- اوتوماتيك / PREMIUM 2021 بسعة محرك 2000 CC وبسعر 145,000 درهم

- اوتوماتيك / SPORT AWD 2021  بسعة محرك 2000 CC وبسعر 159,000 درهم

 

انفينيتي Q50

- اوتوماتيك / LUXE 2021  بسعة محرك 2000 CCتربو وبسعر 152,250 درهم

- اوتوماتيك / LUXE 2021 بسعة محرك 3000 CCتربو وبسعر 178,500 درهم

- اوتوماتيك / SPORT 2021 بسعة محرك 3000 CCتربو وبسعر 195,500 درهم

- اوتوماتيك / RED SPORT 2021   بسعة محرك 3000 CCتربو وبسعر 218,250 درهم

- اوتوماتيك / HYBRID BLUE SPORT 2021 بسعة محرك 3500 CC وبسعر 230,500 درهم

 

انفينيتي QX70

- اوتوماتيك / LUXE SENSORY 2021 بسعة محرك 3700 CC وبسعر 163,000 درهم.

 

انفينيتي QX50

- اوتوماتيك / LUXE AWD 2021 بسعة محرك 2000 CCتربو وبسعر 171,000 درهم.

- اوتوماتيك / AUTOGRAPH AWD 2021 بسعة محرك 2000 CC تربو وبسعر 245,250 درهم.

 

انفينيتي QX60

- اوتوماتيك / LUXE 2021 بسعة محرك 3600 CC وبسعر 174,000 درهم

- اوتوماتيك / LUXE SENSORY 2021 بسعة محرك 3500 CC وبسعر 198,000 درهم

 

انفينيتي Q60

- اوتوماتيك / PREMIUM 2021  بسعة محرك 2000 CC وبسعر 175,000 درهم

- اوتوماتيك / PREMIUM 2021 بسعة محرك 3000 CC تربو وبسعر 220,000 درهم

- اوتوماتيك / RED SPORT 2021   بسعة محرك 3000 CCتربو وبسعر 280,000 درهم

 

انفينيتي Q70

- اوتوماتيك / LUXE 2021 بسعة محرك 3700 CC وبسعر 179,000 درهم

- اوتوماتيك / LUXE PROACTIVE 2021 بسعة محرك 3700 CC وبسعر 229,500 درهم

 

انفينيتي QX80

- اوتوماتيك / LUXE 7 SEATS 2021 بسعة محرك 5600 CC وبسعر 322,250 درهم

- اوتوماتيك / LUXE 8 SEATS 2021 بسعة محرك 5600 CC وبسعر 323,750 درهم

- اوتوماتيك / LIMITED EDITION 2021 بسعة محرك 5600 CC وبسعر 397,250 درهم

إنفينيتي شركة انفينيتي سوق الخليجية للسيارات الامارات اخبار السيارات

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