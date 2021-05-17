عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ننشر اختصاصات لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يختص مجلس الشيوخ بتوسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب، إلى جانب دعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز،فضلا عن دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور.

و حددت لائحة مجلس الشيوخ ، مهام اللجان النوعية وطريقة عملها، و نصت اللائحة على أن تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقًا لأحكام هذه اللائحة.

txt

تعرف على اختصاصات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ

txt

الاثنين.. مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون الصكوك السيادية


ويستعرض “صدى البلد”  إختصاصات لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس الشيوخ كما وردت في المادة 49 باللائحة الداخلية للمجلس ، والتي جاءت وفقا للاتي:


اختصاصات لجنة الدفاع والأمن القومي

تختص لجنة الدفاع والأمن القومى بما يأتى:

- شئون الأمن القومى.

- أمن الدولة الخارجى ومعاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.

- شئون الأمن الداخلى ومكافحة الجريمة.

- شئون القوات المسلحة.

- التشريعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة وأفرادها، ومن فى حكمهم، وهيئة الشرطة.

- الدفاع المدنى والدفاع الشعبى.

- الطوارئ.

-مكافحة الإرهاب، والتعويض العادل للمتضررين من الإرهاب وبسببه.

- ما يتصل بشئون الأمن والدفاع فى المحافظات الحدودية وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والداخلية والأمن العام .

مجلس الشيوخ الأحزاب السياسية تمكين المراة العدالة الاجتماعية لائحة مجلس الشيوخ لجنة الدفاع و الأمن القومي القوات المسلحة الدفاع المدني الطوارئ مكافحة الارهاب

موضوعات متعلقة

نائب بـ"الشيوخ" يطالب مجلس الأمن بإيقاف العدوان الإسرائيلي على فلسطين

الاثنين.. مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون الصكوك السيادية

ترشيحاتنا

سفير مصر لدى الأمم المتحدة: قضية فلسطين هي قضية مصر والعرب

مفيش مبرر لكل الضغط ده.. خالد الغندور يعلق على جدول مباريات الزمالك بالدوري والكأس

شاهد.. احتشاد عدد كبير من السيارات على حدود السعودية.. إليك السبب

إجراء فحص كورونا للمسافرين عبر معبر رفح

4 حافلات تنقل 715 فلسطينيا.. مصر تستعد لاستقبال أول فوج يعبر رفح

بايدن: نؤمن بأن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون بالتساوي العيش في أمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تبدأ اليوم الاثنين.. مواعيد عمل البنوك والبريد الجديدة بعد عيد الفطر

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد إجازة عيد الفطر.. تفاصيل

رسميا.. رفع تعليق سفر المواطنين في السعودية إلى الخارج

بعد زفافه بـ 5 أيام.. وفاة عريس نتيجة إصابته بكورونا.. صور

تعرف على القرارات النارية لمجلس إدارة الأهلي .. وموقف حسام غالي منها

سامي قمصان : موسيماني يحتاج إلى الوقت.. وأفشة والسولية تعرضا لإغماء بعد مباراة صن داونز

الاتحاد السكندري يكشف حقيقة رحيل جهاز حسام حسن عن قلعة زعيم الثغر

رد مفاجئ.. كيف علق أمير كرارة على هجوم مها أحمد عليه؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زفافه بـ 5 أيام.. وفاة عريس نتيجة إصابته بكورونا.. صور

الجناح المصري بـ معرض سوق السفر العربي يعرض أبرز الاكتشافات الأثرية

مفاجأة تثير ذعر امرأة أثناء الاستحمام.. صور

خسوف كلي للقمر.. 4 ظواهر فلكية تسطع في سماء مصر خلال أيام

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

شتمت أحدهما بلفظ خارج.. قصة هجوم مها أحمد على السقا وكرارة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تدمير مكتب قناة الجزيرة في غزة

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

هويدا دويدار تكتب: التعليم في زمن الكورونا

رمضان البيه يكتب: أهل ولاية الله تعالى

نرمين الشال تكتب: خدمة ما بعد البيع والخسائر الكبرى

د.جوزيف رامز أمين يكتب: مصر القوية بوحدة شعبها وصلابة أبنائها

إبراهيم عمران يكتب: لبيك قدسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق يكتب من باريس: «السيسي في فرنسا» .. تجسيد لمكانة وثقل مصر

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

اﻟﻤﺰﻳﺪ