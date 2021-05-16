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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال أيام العيد .. تموين سوهاج تحرر 449 محضرًا متنوعًا

الحملات التموينية
الحملات التموينية

ودشنت مديرية التموين بمحافظة سوهاج، برئاسة المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بالإقليم، عدة حملات تموينية خلال شهر أيام عيد الفطر المُبارك، لضبط الأسعار بالأسواق، للرفع من أعلى عاتق المواطنين، وضبط المُخالفين والخارجين عن القانون.

 

وأسفرت تلك الحملات على مستوى محافظة سوهاج ، خلال أربعة أيام "١٣ - ١٤ - ١٥ - ١٦" من شهر مايو الجاري، عن تحرير 449 محضرًا تموينيًا، جاء بيانهم كالآتي:"51 نقص وزن - 42 عدم انتظام سجلات - 77 عدم إعلان عن مواعيد التشغيل - 66 عدم إعطاء بون صرف - 52 توقف - ٩٣ عدم نظافة مخابز - 76 غير مطابق للمواصفات - 27 غلق - 17 تصرف - و20 محضرًا متنوعًا"، وذلك في مجال المخابز.

 

كما جاء في مجال الأسواق:"15 محضرًا عدم إعلان عن الأسعار - محضر مشاة دون ترخيص - ومحاضر لحوم فاسدة - و١٥ محضرًا متنوعًا - ومح١ر عدم وجود شهادة صحية - وثلاثة محاضر مُتنوعة".

 

تموين سوهاج: حملات مكثفة خلال أيام عيد الفطر

 

وأكد المهندس محمد إبراهيم، وكيل الوزارة، في تصريح خاص ل"صدى البلد" اليوم الأحد، أن المديرية تعمل على مدار الساعة لضبط المُخالفين وتسليمهم في قبضة القانون؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، وحفاظًا عليهم من غش التجار ورفعهم للأسعار وما إلى ذلك.

 

وأضاف أن الحملات تُدشن بشكل يومي بالقرى والنجوع على مستوى محافظة سوهاج، موضحًا أنه لا تسهيلات مع المُخالفين وبيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم في الحال.

سوهاج تموين سوهاج محضر عيد عيد الفطر

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