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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد تعافيهم من كورونا .. خروج 14 حالة من مستشفى قفط بقنا

خروج ١٤ حالة من مستشفى
خروج ١٤ حالة من مستشفى قفط التعليمى

أعلن مستشفى قفط التعليمي بقنا، اليوم الأحد، عن خروج ١٤ حالة كورونا، بعد تلقيهم للعلاج طبقا لبروتوكول وزارة الصحة، و تعافيهم من فيروس كورونا المستجد.

 

قال الدكتور أحمد كمال، مدير مستشفى قفط التعليمي، إن خروج ١٤ حالة جديدة اليوم الأحد، يرفع عدد حالات الشفاء إلي ٣٣٠ حالة منذ بدء الموجة الثانية.

 

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و أشاد كمال، بالدور العظيم للفرق الطبية بالمستشفى من أطباء وتمريض وكل العاملين بها، فى التعامل مع مرضى كورونا، تحت رعاية الدكتور محمد فوزى، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية.

 


وأشار الدكتور اسراء جمال، المشرف الطبي بالمستشفى، إلى أن الحالات التي تماثلت للشفاء، تباينت حالاتهم ما بين متوسطة و مزمنة، فيما تراوحت أعمارهم ما بين ٤٠ و ٨١ عاماً.


وأضاف الدكتور محمد رمضان، مدير فريق مكافحة العدوي بالمستشفى، أن المستشفى لا تتواني عن تقديم الدعم الكامل للمرضي حتى تماثلهم للشفاء التام، مطالباً المواطنين بتوخى الحذر  وعدم الخروج فى التجمعات مع الإلتزام بالاجراءات الاحترازية المقررة من قبل الدولة.


 

 

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