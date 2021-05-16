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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الزراعة : استطعنا الوصول إلى الحد الأدنى للتعديات على الأراضي هذا العام

صدى البلد

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صباح اليوم بزيارة الإدارة المركزية لحماية الأراضي لتوجيه الشكر لهم على جهودهم المتميزة في منع التعدي على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الفطر المبارك وكان في استقباله د. أنور عيسى رئيس الإدارة.

وقال القصير إن حماية الأراضي وبالتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي ومديريات الزراعة بالمحافظات استطاعت منع التعدي على الأراضي الزراعية والوصول بالتعديات إلى أدنى مستوياتها هذا العام بالإضافة إلى القيام بإزالة جميع حالات التعديات في مهدها وإعادة الشيء إلى أصله مع إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأضاف وزير الزراعة أنه يجب الإشادة بالمتميزين وبالجهود التي يبذلها العاملون في خدمة الوطن للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل لأنها المصدر الرئيسي للغذاء.

 وقام القصير بزيارة العاملين بإدارة الشكاوى والخط الساخن بالوزارة  وأشاد بجهدهم في تلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

كما  أشاد بالعاملين بالإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي لاستمرار عملهم في جميع المحطات ومواقع العمل على مستوى الجمهورية خلال الإجازة للانتهاء من اعداد وتجهيز التقاوي للمحاصيل الشتوية.

ووجه وزير الزراعة  الشكر إلى كل قطاعات الوزارة التي استمرت في العمل خلال إجازة العيد لتأدية الخدمات للمواطنين والمزارعين والمصدرين مثل الخدمات البيطرية والحجر الزراعي ومعامل متبقيات المبيدات ومكافحة العفن البني في البطاطس ومديريات الزراعة بالمحافظات مشيرا إلى أهمية دور وزارة الزراعة المحوري والتشابكي مع جميع الوزارات ومؤسسات الدولة الأخرى.

وأكد أنه انطلاقا من سياسة الثواب والعقاب كما يتم محاسبة المقصرين فإنه يجب أيضا الإشادة بالمتميزين في القطاعات المختلفة لتشجيعهم على الاستمرار في اجادة عملهم وتحفيز غيرهم على الإجادة والإتقان.

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