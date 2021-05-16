القومى للمرأة: طفرة حقيقية لصالح المرأة المصرية بدعم ومساندة من الرئيس السيسي ..فيديو

قالت رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة ، إن هناك تقدما ملحوظا وطفرة حقيقية لصالح المرأة المصرية بدعم ومساندة من القيادة السياسية والرئيس السيسى، لافتة أنه فى كل المحافل والمناسبات واللقاءات العامة يتفضل السيسي بمنح المرأة التقدير والإجلال لشخصها ودورها الكبير.



وأوضحت رانيا يحيي، خلال مداخلتها الهاتفية فى برنامج " صباحنا مصري" المذاع على فضائية المصرية، أن دور المرأة المصرية على مر الأزمنة يشهد له القاصى والدانى، موضحة أن دور المرأة فى العصر الحديث كان له عامل كبير فى تغيير خارطة المستقبل وتغير البوصلة لصالح ما نحن عليه الآن وأدركت حجم المخاطر التي كانت تواجهه مصر ونزلت وتصدرت الصفوف.

أشارت رانيا يحيى، إلى أن المرأة الآن تعيش العصر الذهبى لها من خلال حصولها على العديد من الحقوق والصلاحيات فى القيادات، معقبة أن وجود كتل المرأة تحت قبة البرلمان ومماثلتها للدستور كان مهم فى حق المرأة المصرية، بالإضافة إلى إطلاق الرئيس السيسى عام للمرأة المصرية واستراتيجية النهوض بالمرأة وجعلها وثيقة بالأعوام القادمة.



أضافت رانيا يحيي، أن المرأة الآن لديها منصب محافظ التى لم تكن موجودة من قبل بالإضافة إلى عدد من القيادات الاستراتيجية، منوهة إلى أن كل المهن الآن تقبل وجود المرأة وفقاً للدستور والتشريعات الحديثة.