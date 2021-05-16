غلق مطعم و3 مقهى مخالف وفض سرادقات الأفراح والعزاء بالشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الأجهزة التنفيذية بمراكز المدن والأحياء بتكثيف حملاتها للتأكد من تطبيق توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بشأن الالتزام بتنفيذ حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المطاعم والمقاهي والكافتيريات وفض سرادقات الأفراح والعزاء لمجابهه الموجه الثالثة لفيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة المواطنين

وأضاف محافظ الشرقية انه شنت الأجهزة التنفيذية بمراكز الحسينية والزقازيق وفاقوس حملات مكثفة على قاعات الأفراح والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي لمتابعة غلق المحال التجارية في موعدها والتأكيد على تطيبق كافة الإجراءات الاحترازية.

وأشار المحافظ إلى انه قام الجهاز التنفيذي برئاسة مركز الزقازيق بتشميع مقهى مخالف بقرية ميت زافر ومصادرة (8) شيشة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المقهى و توقيع غرامة قدرها (4000) جنية على أحد القاعات لعدم الالتزام بالإجراءات الإحترازية ، بالإضافة لرفع الإشغالات بقرى (مشتول القاضى -كفر الحصر -كفر الحمام -ميت زافر –قرية بنايوس)، فضلاً عن التصدي لمحاولة إقامة عزاء بعزبة الحكر التابعة للوحدة المحلية بالزهراء .

كما قامت رئاسة مركز الحسينية بفض سرادق فرح مخالف بعزبة فرج التابعة للوحدة المحلية بصان الحجر البحرية 0

وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ولتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا خلال عيد الفطر المبارك ، قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بغلق مطعم بمنطقة كفر العدوى لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية و بمواعيد الغلق وكذلك تشميع (2) مقهى بشارعي مجمع الشرطة وأبو دهشان لتقديمهم الشيشة للمواطنين .

ناشد محافظ الشرقية المواطنين بعدم التردد على أى كافية أو مطعم أو مول لا يطبق الإجراءات الاحترازية والحرص على إتباع كافة إجراءات التباعد الاجتماعى حتى يقوا أنفسهم و أسرهم من فيروس كورونا المستجد.

وعلي جانب اخر فقد تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعلمية معدلات أداء ونسب تنفيذ اعمال انشاء وتطوير المدارس المدرجة ضمن مبادرة "حياة كريمة" والبالغ عددها 12 مدرسة بتكلفة 63 مليون و330 ألف جنية وذلك بهدف إحداث نقله تعليمية مميزة لأبناء مركز ومدينة الحسينية وتقديم تعليم جيد لهم.

أكد المحافظ أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، لافتا إلى أنه تم تحديد 41 قرية بمركز الحسينية ضمن تنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري برفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وكباري وغاز طبيعي وإقامة منشآت تعليمية وشبابية وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وفي هذا الإطار أشار المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية إلى أنه جاري تنفيذ أعمال انشاء وتطوير 12 مدرسة ضمن مبادرة حياه كريمة بمركز ومدينة الحسينية ما بين انشاء جديد واحلال كلي وجزئي وتوسعة بتكلفة 63 مليون و330 ألف جنية لإضافة 146 فصل جديد حيث شملت تلك الأعمال.. انشاء جديد لمدرسة محمد عبد الحميد فراج لغات بقرية جزيرة سعود لإضافة 14 فصل جديد.

انشاء جديد لمدرسة توفيق فتحي قطب للتعليم الأساسي بقرية الاخيوة لاضافة 11 فصلا جديدا وانشاء جديد لمدرسة محمد سراج الدين للتعليم الأساسي بقرية الاخيوة لاضافة 11 فصلا جديدا وتوسعه لمدرسة المناجاة الكبرى الإعدادية بقرية المناجاة الكبرى لاضافة 5 فصول جديدة.

انشاء جديد لمدرسة عزبة اليمن للتعليم الأساسي بقرية المناجاة الكبرى لإضافة 11 فصل جديد و جديد لمدرسة قصاصين الشرق للتعليم الأساسي بقرية قصاصين الشرق لإضافة 11 فصل جديد.

كما سيتم انشاء جديد لمدرسة الصحابة للتعليم الأساسي بقرية قصاصين الشرق لاضافة 11 فصلا جديدا وانشاء جديد لمدرسة عمر صميدة للتعليم الأساسي بقرية قصاصين الشرق لإضافة 11 فصلا جديدا و الإحلال الكلي لمدرسة الشيخ راغب الابتدائية بقرية راغب الطحاوي لإضافة 8 فصول جديده و توسعه مدرسة الخليفة المأمون للتعليم الأساسي بقرية بحر البقر 5 لإضافة 15 فصلا جديدا و توسعه مدرسة شهداء بحر البقر الابتدائية بقرية الصالحية البساتين لإضافة 20 فصلا جديدا.

بالإضافة إلى توسعه مدرسة قهبونه الابتدائية بقرية قهبونه لإضافة 15 فصلا جديدا , وذلك بهدف تخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول والقضاء علي نظام الفترتين بالمدارس.