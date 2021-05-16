تهشمت جمجمتها .. مصرع عشرينية إثر سقوطها من الطابق العاشر بسوهاج

لقيت فتاة عشرينية مصرعها إثر سقوطها من شرفة منزلها بالطابق العاشر في شارع النصر بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تعود أحداث الواقعة ، عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا يفيد بمصرع فتاة تبلغ العشرين من العُمر، إثر سقوطها من شرفة المنزل بالطابق العاشر في شارع النصر دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع (مارينا صفوت - 20 عامًا - وتقيم بذات الناحية)، إثر سقوطها من شرفة منزلها بالطابق العاشر، ما أدى إلى تهشم جمجمتها وإصابتها بنزيف داخلي بالمخ، ما نتج عنه وفاتها في الحال.

وبسؤال والدتها (صفوت. أ - 51 عامًا - ويقيم بذات الناحية)، قرر أنه أثناء تواجد نجلته في شرفة المنزل اختل توازنها وسقطت أرضًا، ما نتج عنه إصابتها المنوه عنها ووفاتها على أثرها، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.