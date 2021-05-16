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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يتقدم على كريستال بالاس 2-1 في الشوط الأول

فريق أستون فيلا
فريق أستون فيلا

تقدم فريق أستون فيلا على نظيره كريستال بالاس، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي تجمعهما، على ملعب سيلهرست بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 36، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

 

احيث فتتح أستون فيلا التسجيل في شباك كريستال بالاس، عن طريق جون ماكجين، في الدقيقة 17، من عمر اللقاء.

 

وأدرك كريستيان بنتيكي، التعادل لصالح كريستال بالاس، في الدقيقة 32، قبل أن يتمكن الضيوف من التقدم مجدد، بعدها بدقيقتين فقط عن طريق أنور الغازي.

 

وشهد تشكيل أستون فيلا الأساسي لمواجهة كريستال بالاس، تواجد الدولي المصري أحمد المحمدي.

 

ويسعى فريق أستون فيلا لتحقيق الفوز على كريستال بالاس في مباراة اليوم، للحفاظ على آماله، في إنهاء الدوري الإنجليزي، في مركز مؤهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي في مباراة اليوم.

 

وفشل أستون فيلا في تحقيق الفوز آخر مباراتين في مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث خسر أمام مانشستر يونايتد 3 - 1، وتعادل مع إيفرتون سلبيا.

 

ويفقد أستون فيلا خدمات نجمه المصري محمود حسن تريزيجيه حتى نهاية العام الجاري “ على الأقل”، بعد تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي مؤخرا، وخضوعه لعملية جراحية.

 

على الجانب الآخر يتسلح كريستال بالاس بعامل الأرض، للثأر من أستون فيلا بتحقيق الفوز عليه في لقاء اليوم، بعد الخسارة أمام في مباراة الدور الأول، من مسابقة الدوري الإنجليزي، بثلاثة أهداف نظيفة.

 

ويحتل أستون فيلا المركز الـ 11 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز الـ 11 برصيد 41 نقطة.

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