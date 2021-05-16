"التنمية المحلية" تكشف حقيقة زحام شاطئ رأس البر بدمياط

أكدت وزارة التنمية المحلية، على عدم صحة الصورة المنشورة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بوجود أعداد كبيرة من المواطنين على شاطئ رأس البر في دمياط.

وقالت الوزارة في بيان لها، أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية عقب نشر الصورة علي مواقع التواصل الاجتماعي، وجه على الفور بالتواصل مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط للتأكد من صحة الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت المحافظة أن الصورة قديمة ومن سنوات سابقة ويقوم بعض الأشخاص بإعادة نشرها كل فترة على أنها صورة لهذا الصيف، وأشارت المحافظة إلي أن جميع الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات تم غلقها بالكامل بدمياط ومنها رأس البر مغلقة تنفيذاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات وزير التنمية المحلية في هذا الشأن في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.